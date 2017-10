Aruba lo haya su gobierno cu lo tene su mes na reglanan di bon gobernacion

Durante e firmamento di acuerdo di formacion di gobierno, a hiba palabra tambe, Sr. Otmar Oduber, lider di partido POR.

Sr. Otmar Oduber a felicita e dos lidernan, Sra. mr. Eveline Wever- Croes y Sr. Ricardo Croes cu hunto cun’e a firma e acuerdo di formacion di gobierno diamars merdia na Ayo Rock Formation. El a bisa cu porfin cu Aruba lo tin su checks and balances na su luga, cu porfin lo tin un gobierno di bon gobernacion. Un gobierno cu lo tin un integridad halto, percura naturalmente pa e transparencia cu ta conoci pa e comunidad di Aruba.

No tin miho forma pa cuminsa crea un hogar nobo, Aruba, cu un fundeshi solido manera e fundeshi hancra den e acuerdo cu nan a firma. E ta kere cu unabes cu e tin e fundeshi ey solido, bo ta construi tambe e hogar. E hogar ta simbolisa cu cada partido cu a sinta den e combersacionnan cu nan a hiba, tabata dirigi ariba e ser humano, e pueblo, e hende pa por haci, ora cu Sra. Wever- Croes a menciona e puntonan di atencion, tur por relata na e bienestar di e hende, e pueblo di Aruba. Y no den e aspecto material cu wak ta tuma luga ultimamente. E ta un base, un comienso. Cada un di e puntonan aki cada un di e programanan di campaƱa y no ta casualidad cu e colornan cu ta mira den e bandera ta wordo refleha den e color di nan partido, cu ta configura e bandera tambe. E intencion cu tin pa un plan nacional di gobernacion, caminda cada un di e puntonan aki, no solamente dump ta un prioridad grandi.

Cada un dolor, e falta di atencion medico cu no por a mira pashent poni central. E falta di vivienda cu por mira den e comunidad, unda tin mas di 12 mil alma ta busca un tereno, un cas, caminda cu a mira un cantiad di hende no por biba cu e costo di bida haltisimo ne momentonan aki, den e acuerdo e base ta wordo poni pa por atende cada un di e puntonan aki, y dump ta un di e puntonan sigur, sigur.