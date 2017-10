Aruba lo competi den e campeonato mundial di domino na Corsou

Recientemente Aruba Domino Bond a ricibi un invitacion for di e Federacion Internacional di Domino pa asina asisti na e Mundial di Domino 2017, cu e aña aki lo tuma lugar na nos hermana isla di Corsow. Despues di algun luna di preparacion, Aruba Domino Bond tin su seleccion debidamente prepara pa e campeonato mundial aki. Pa varios aña Aruba ta afilia na e federacion mundial di Domino. Den e ultimo 3 añanan, Aruba a sa di participa cu resultadonan sumamente satisfactorio obteni den e campeonato mundialnan aki, e dos ultimonan a wordo teni na San Juan, Puerto Rico y Orlando, Florida. Mester bisa cu Aruba lo biaha cu un delegacion di 22 hungador, den cual algun sumamente experencia cu den pasado ya caba a competi den tres Mundial.

Banda di e participacion, Aruba Domino Bond lo atende varios compromiso na e Campeonato Mundial aki. Presidente di Aruba Domino Bond, Sra. Soraida Boekhoudt, conhuntamente cu Vice-presidente Sr. Andy Farro, y tesorero Sr. Anthony Trimon lo ta atende varios reunion y curso durante di e Mundial. E congreso anual di e federacion mundial di domino, FID lo ser atendi pa presidente di Aruba Domino Bond, Sra. Soraida Boekhoudt. Durante di e congreso aki lo eligi un president nobo pa e Federacion International di Domino. Tambe lo tin votacion riba e siguiente cede di e Campeonato Mundial 2018, cu lo tuma lugar of na Santo Domingo, of na Russia.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e biahe di e delegacion di Aruba pa e campeonato mundial di domino na Corsow y alabes tambe e congreso cu e presidente di Aruba Domino Bond lo tin cu atende.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.