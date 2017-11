Aruba Karate Bond lo organisa e Aruba Open Karate Championship 2017

Despues cu dos siman pasa a organisa e exitoso torneo di karate conmemorando e celebracion di ASU Olimpiada 2017, Aruba Karate Bond ta cla pa organisa un otro competencia pa tur nan miembronan. Diadomingo awor 12 di november, e federacion di Karate, AKB lo organisa e Aruba Open Karate Championship 2017 pa tur nan scolnan den Centro Deportivo Frans Figaroa na Noord esaki cuminsando pa 9or di mainta. Lo bay tin numeroso combatenan den e diferente categorianan tanto den e nobato como avansa mientras cu lo bini 3 atleta for di nos hermana isla di Corsow y duna e Aruba Open Karate Championship un toke internacional. Pa Aruba mes lo tin e diferente scolnan manera Dojo Gyoseki Kan Tamashi Aruba, Dojo Shoshinkai Shotokan Karate Do, Karate-Do Ryubo-Kai, Dojo Shibumi, Dojo Shocokan y Dojo Budokan.

Den e ultimo dos anjanan nos atletanan di karate a cuminsa competi na nivel internacional den nos region como tambe na Sur America y Merca. Den algun di nan cu exito logrando medaya. Den Caribe ya Aruba a acapara atencion unda e anja aki a logra gana no menos cu 9 medaya den e Caribbean Karate Championship na Surnam. Aruba Karate Bond ta trahando duro na bienestar di nan atletanan y cada biaha ta purba na hisa e nivel nan atletanan, coach y dirigentenan cu curso y competencianan local y internacional.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e competencia Aruba Open Karate Championship 2017 organisa pa Aruba Karate Bond

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.