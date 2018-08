Aruba falta di programanan cu ta pusha nos balornan padilanti

Pa loke ta e transmision di misa na television, pader Jairo ta splica cu esaki ta wordo paga cu placa cu e ta ricibi di algun comerciante, of algun hende cu ta yuda pader Jairo cu e pago di transmision. Algun biaha, e placa ta sali for di su mesun saco. Cu esaki e pagonan ta wordo haci na Tele Aruba, y esaki ta e caso pa cinco aña caba.

Pader Jairo ta enfatisa, cu e transmision via Tele Aruba no ta gratis. Ta a base di esfuerso ta cumpra e horario. Manera ya caba el a bisa, tin biaha e mes ta pone di su banda, pa asina zorg pa e santo sacrificio di misa por sigui. E ta zorg pa graba e misa, cual pader Jairo mes ta edit e programa of tin biaha , un otro persona ta haci esaki pe. Ora di misa di Aurora, ta pader Jairo mes ta zorg pa esaki sin cu Tele Aruba ta manda cameraman. E ta un servicio di parti di iglesia.

Pero ora di wordo ataca di e forma aki, e ta puntra su mes, ta na unda nos ta para. Pa loke ta un canal di television religioso, Pader Jairo a yega di haci peticion pa bin cu’n canal di television religioso, pero nunca mas a tende di dje. Loke si ta preocupante ta cu si tin stationan di radio na cantidad pero pa un programa religioso, no tin espacio. No tin espacio pa programanan cu ta pusha nos balornan padilanti.

E generacion aki, ta custumbra cu ta normal pa un ataca otro. Y esaki ta fout, no mester ta asina. Segun e religioso, e ta wordo ataca pasobra cu e ta predica un poco fuerte, y no ta tur hende ta custumbra cu esaki.

