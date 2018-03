Aruba Doet ta stimula participacion di comunidad

Aruba Doet ta e accion boluntario mas grandi di Aruba y esaki ta e di 6 aña cu esaki ta wordo organisa. Sr. Daniel Tecklenborg, director di CEDE Aruba ta amplia ariba esaki.

E aña aki Aruba Doet tin un total di 207 proyecto y ta calcula cu mas o menos 4 mil boluntario ariba pia. Boluntarionan cu a inscribi ariba nan mes y tambe di companianan cu a bin cu hopi trahado. Diabierna, na apertura di e Aruba Doet 2018 tabata tin varios compania cu a bin cu nan trahadonan pa duna un man na Centro Kibrahacha.

CEDE Aruba ta orguyoso cu Aruba Doet a crece atrobe e aña aki. Diabierna ta hopi trabao a wordo haci, pero pa CEDE Aruba, e trabao a cuminsa varios luna pasa, unda cu a prepara tur cos pa Aruba Doet, pero diabierna ta e dia unda por a wak e resultado.

Aruba Doet ta un accion tremendo cu ta stimula participacion di comunidad. E ta pone hende ariba pia y e meta ta pa logra trabaonan cu durante aña no ta wordo realisa. Pero tambe ta stimula ideanan nobo, pa proyectonan nobo den comunidad cu mester wordo ehecuta. Organisacionnan social, centronan di cuido, centronan di bario, scolnan, clubnan di deporte, iniciativa di bario, y gruponan di hende grandi, tur hende ta ON diabierna pa logra cosnan nobo pa Aruba.

Sr. Tecklenborg a gradici e partnernan di Aruba Doet, cu a yuda haci e proyectonan posibel. E prome organisacion pa gradici ta Oranje Fonds, nan partner fiel, cu ta inverti den tur e proyectonan. Sin Oranje Fonds e proyectonan no ta posibel. Tambe WEB Aruba NV pa tur e boternan di awa, cu tur e boluntarionan cu ta doe mee cu Aruba Doet a haya nan boter di awa, cu ta sostene nan den nan trabao duro. Pico Bello cu a yuda e boluntario cu un ice cream. Y tambe Aruba Aloe cu a yuda cu Sun Screen. Y tambe Sub Way pa e donacion na tur e coordinadornan pa nan por tin un light lunch.

Por ultimo Sr. Tecklenborg a gradici nan sponsornan pa a yudanan den Carnaval, sponsornan cu a duna descuento y/o material. Tambe dos persona dinamico Tyzienne Wever y Marike Dijkman, cu tabata e motor tras di Aruba Doet como tambe e team di CEDE Aruba. Tambe S.E. Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, y tambe Kabinet van de Gouverneur cu durante e ultimo añanan a participa den Aruba Doet.

