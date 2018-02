ARUBA DOET ta ON pa Carnaval 64

ARUBA DOET tambe lo forma parti di Carnaval 64. Hunto cu Unity Carnival Group y un grupo di persona cu limitacion ARUBA DOET lo participa den e paradanan grandi di Aruba su Carnaval, diasabra 10 y diadomingo 11 di Februari 2018. Participantenan ta bini di diferente instancianan manera, Pasadia Briyo di Solo, Sonrisa, Trampolin pa Trabao, Cas Sjabiruri, Man na Obra, Biba Bao Guia y Ambiente Feliz. E meta principal pa join Carnaval 64 ta pa intergra personanan cu tin cualkier tipo di limitacion den comunidad y pa duna nan oportunidad pa tambe forma parti di Aruba su Carnaval.

Preparacionnan ta den full swing! E participantenan mes ta trahando riba nan trahe Carnavalesco. Banda, Hot Ones Band, ta bezig ta train di dia y anochi pa sigura bon ambiente durante e paradanan.

Un danki grandi ta bai na tur nos sponsornan cu a haci posibel cu e weekend benidero ARUBA DOET hunto cu Unity Carnival Group ta den e paradanan grandi di Aruba su Carnaval. Masha danki AHATA, Marriott Resort & Stellaris Casino, Refineria di Aruba, Setar N.V. , Arugas, Deloitte, Bright Bakery, Post Aruba N.V., Notariskantoor Taekma, GP Cargo Services N.V. , Print Media, EMCO, Tropical Bottling Aruba, Manrique Capriles, Compra, Andina Ice, Don Pastechi, Ginger Aruba y Daltra Antilles N.V.

ARUBA DOET 2018

210 Proyecto a wordo registra pa ARUBA DOET 2018, diabierna 9 y diasabra 10 di maart 2018. Pa por completa e proyectonan aki tin mester di 4000 boluntario. Bishita nos website www.arubadoet.com y inscribi awor como boluntario na e trabou of actividad di bo gusto!

Pa mas informacion por tuma contacto cu e team di ARUBA DOET na 582-7666 of manda nos un e-mail na [email protected]

