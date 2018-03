Aruba Doet mester di 300 boluntario ainda

Sra. Tyzienne Wever, coordinadora di Aruba Doet a splica cu pa e weekend aki ainda nan falta di 300 boluntario. E ta bayendo, pero toch ainda ultimo momento mester busca boluntarionan pa cu e proyectonan aki.

Aruba Doet tin 210 proyecto te awor aki, pero tin proyectonan hopi grandi y pa por completa tur e proyectonan aki, nan lo mester di 4 mil boluntario, di cual nan tin e mayoria, pero falta 300 ainda. Depende di e tipo di proyecto caminda ainda falta un man, den afdak, verf, of drecha cura.

Desde cu nan a cuminsa cu 2013 pa awo, tur aña bo ta haya mas proyecto, mas organisacion ta participa. Tin un peak den boluntario y e aña aki tambe, nan falta 300 pero toch e inscripcionnan ta canando. Nan tin diferente companianan

Akinan lo ta presenta un meta nobo pa e organisacion aki, caminda nan lo kier keda crece na Aruba unda cu for di e aña 2013 cada aña lo cera mayor numero di proyectonan ya sea cu organizacion den bario of clubnan di deporte anto p’esey mes y tambe tin un pick den boluntario caminda cu lo por ripara cu poco poco e ta aumentando, aunke e no ta un reto facil, Aruba Doet lo keda pusha pa tur cos lo bay exitoso.

E fechanan di Aruba Doet ta wordo stipula door di Oranje Fonds ya cu normalmente esaki ta wordo organisa no solamente na Aruba pero tambe na Bonaire, Corsou, St. Maarten, Statia y Hulanda, unda cu Aruba lo ta mara na un fecha stipula caba cu lo cay mei mei di actonan di Dia di Himno y Bandera.

E peticion di Aruba Doet ta pa bay na e website inscribi como boluntario, pero no bay registra dobel pasobra e ora e ta mustra un cantidad mayor di boluntario unda cu no tin y semper tuma contacto via telefon pa dobel check cu e inscripcion a bay bon.

E website ta Arubadoet.com unda cu ainda tin proyecto habri of por yama tambe y inscribi 5827666 pa tur esunnan interesa cu kier forma parti di e boluntariado di Aruba Doet y depende di e personalidad y caracteristica di cada hende e fundacion mes lo yudabo bay den cierto area y haci un actividad specifico.

