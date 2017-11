Aruba Doet a presenta: “Workshop Budgeting”

Diaranzon ultimo a tuma luga na Universidad di Aruba e di dos workshop organisa dor di CEDE Aruba conhuntamente cu Oranje Fonds pa tur organisacion social cu lo participa cu ARUBA DOET 2018.

ARUBA DOET ta e evento boluntario mas grandi na Aruba organisa pa CEDE Aruba hunto cu Oranje Fonds. Un di e metanan principal di ARUBA DOET 2018 ta pa duna extra sosten na e organisacionnan social cu lo participa cu e edicion aki. Sosten den forma di yuda e organisacionnan social cu planificacion y ehecucion di nan proyecto, busca partnernan cu ta duna un extra descuento riba nan servicio of productonan, y tambe den e forma di workshop. Esaki pa duna tur organisacion e hermentnan necesario pa organisa un proyecto exitoso.

E di dos workshop cu a wordo organisa tawata “Budgeting”. Esaki a wordo duna dor di Edward Erasmus, un persona cu experencia amplio riba tereno di Finanzas y Economia, diahuebs ultimo. Durante e workshop esnan presente a siña componentenan di un presupuesto, tipo di presupuesto, con pa prepara presupuesto pa ARUBA DOET, con pa haci uzo optimal di e presupuesto, bon gobernacion y mucho mas. Tambe ricibi esnan presente a diferente “tips, tools y tricks” con pa prepara nan presupuesto pa cu ARUBA DOET 2018 y otro proyectonan.

E siguiente workshop pa ARUBA DOET 2018 ta “Event Management”. Esaki lo tuma lugar 20 di februari 2018 na Universidad di Aruba. Si bo organisacion ta bai participa cu ARUBA DOET 2018 inscirbi pa e workshop aki riba www.eventbrite.com, cuponan ta limita.

Pa mas informacion tocante ARUBA DOET 2018 por bishita e website di ARUBA DOET www.arubadoet.com of sigui nos riba Facebook. Tambe por tuma contacto cu e team di ARUBA DOET na 582-7666 of 568-6984 of manda un e-mail na [email protected]