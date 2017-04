Aruba den di 4 luga den Carifta

Recientemente Federacion di Ahedres Aruba a manda un delegacion pa participa na e di 6 edicion di e CARIFTA Chess Championship cu a tuma lugar di 13 pa 18 di April na Kingston, Jamaica. E delegacion di Aruba tabata consisti di Candidate Master Jomar Benschop, Brian Diaz, Arena Candidate Master Ilya Stetsenko, Thamara Sagastegui, Candidate Master drs. Raymundo Dijkhoff como Hefe di Delegacion, mientras 3 mayor a acompaña Team Aruba.

Un total di 222 hungador di 6 pais a participa den e Seccionnan Oficial di U-20 Absoluto y Femenino, U-16 Absoluto y Femino, y U-12 Absoluto y Femenino. Banda di esaki, tambe tabatin e categorianan inoficial di U-18 Absoluto y Femenino, U-14 Absoluto y Femenino, U-10 Absoluto y Femenino, y U-8 Absoluto y Femenino. E paisnan cu a participa tabata Aruba, Corsou, Bahamas, Barbados, Trinidad & Tobago y Jamaica. Mester remarca cu Jamaica a participa cu 191 hungado, mientras 31 hungador tabata dje otro paisnan participante. Aruba a participa den solamente 3 dje 6 categorianan oficial, door cu no tabatin suficiente fondo pa manda mas hungado. Esaki kiermen cu di antemano tabata sa cu tabata practicamente imposibel pa defende e titulo di Sub Campeon cu a logra aña pasa na St. Croix, US Virgin Islands.

Aruba a participa den e categorianan oficial di U12 Femenino (1 hungado), U-16 Absoluto (2 hungado) y U20 Absoluto (1 hungado).

Den U12 Femenino tabatin un total di 30 hungado procedente di 4 pais. Den e categoria aki e hoben prospecto femenino Arubano Thamara Sagastegui di apenas 10 aña, a logra di termina na di 4 luga cu un total di 5 punto di 7 wega (71%), cual tabata producto di 4 gana, 2 empata y 1 solo wega perdi. Thamara a hunga e gran final pero den un wega gana, na final toch a perde, si no e lo a sali campeon. Tur su weganan tabata gana (incluyendo e dosnan cu el a empata) y si e siña traha miho cu su tempo, e lo bay logra hopi den su carera como ahedresista.

Den U16 Absoluto un total di 56 hungado di 5 pais a participa. Den e categoria aki un otro hoben prospecto di Aruba, esta Arena Candidate Master Ilya Stetsenko, a logra di score 3,5 punto for di 7 wega (50%), producto di 2 gana, 3 empata y 2 perdi. Ilya apenas tin 13 aña, pero a demonstra ultimamente cu e ta desaroyando hopi lihe mes y, aunke el a perde 2 wega y empata 3, casi tur e weganan aki tabata gana. Ilya a termina na di 31 luga.

Den e categoria aki tambe e “hoben veterano” Brian Diaz di 15 aña a logra di score 4,5 punto di 7 wega (64%), producto di 3 gana, 3 empata y 1 solo wega perdi. Cu e score aki, Brian a termina na di 12 lugar. Brian por a logra un poco mas, si el a sigui hunga e weganan cu a termina empata y den cualnan e tabata miho para. Ta na su luga pa añadi cu den 4 CARIFTA, Brian tin 28 wega hunga y solamente 2 perdi!

Den e categoria U20 Absoluto a participa un total di 27 hungado di 4 pais. Pa Aruba CM Jomar Benschop a hunga un tremendo torneo y a logra di termina na di 4 luga memey di algun hungador hopi grandi di Caribe. Jomar a score 5 punto di 7 wega (71%), producto di 4 gana, 2 empata y 1 solo wega perdi. CM Jomar tambe por a logra mas, ya cu e unico wega cu el a perde contra e campeon, esta FIDE Master Orlando Husbands, e tabatin 2 biaha movidanan ganado na su disposicion, pero no a wak nan. Su dos weganan empata, tambe e por a gana si el a press un poco mas.

Federacion di Ahedres Aruba ta sumamente contento di su delegacion, ya cu, aunke e tabata chikito, toch a logra di conkista dos 4to luga y como team a score 18 punto di 28 wega (64%), producto di 13 wega gana, 10 empata y solamente 5 wega perdi. Banda di esaki, tur hungado a score 50% of mas, algun a logra di haya mas rating point, dos hungado a logra gara punto (3 en total) pa Aruba como Team, 3 dje 4 hungadonan a termina riba un posicion mas halto riba cual nan a cuminsa, mientras cu pa cada un dje 4 hungadonan aki, e experiencia aki tabata sumamente importante pa nan desaroyo y nan ambicionnan individual.

Federacion di Ahedres Aruba kier a gradici Comision di Subisidio inmensamente pa e sosten financiero pa por a participa n’e CARIFTA 2017 Chess Championship y tambe kier a gradici e mayornan pa na contribucion y ta spera di por sigui traha conhuntamente pa desaroya y engrandece e ahedres hubenil na Aruba.