Aruba como comunidad ta responsabel pa proteccion di nos animalnan y medio ambiente

Actualmente nos ta den temporada di reproduccion di turtuga. Aruba ta un isla cu ta contribui grandemente den reproduccion di turtuganan cu ta den e area aki pa hopi aña caba. Na mes momento nos ta un Pais cu a conoce desaroyo grandi unda cu poco biaha a tene cuenta cu e necesidad importante aki di contribui na nivel global den e aspecto aki. Hopi biaha a djis construi hotel y a traha condominio y kiosconan cu ta crea un problema pa e reproduccion aki por tuma luga na un forma responsabel. Sinembargo, e maneho aworaki di Ministerio encarga cu Infrastructura y Medio Ambiente ta pa crea un balansa real entre un desaroyo economico structural y proteccion di nos medio ambiente. Pa e motibo aki entre otro, por a tuma nota di cu siman pasa a lansa un campaña hunto cu e fundacion tambe pa por evita criticanan cu a yega via website di InfrAruba, pa cual ta gradici colaboracion di comunidad pa esey.

Minister Otmar Oduber ta enfatisa: ‘Kier recorda cu tin un Landsbesluit a base di e landverordening openbaare water en stranden y den su articulo 25 ta prohibi den e caso aki vehiculonan (auto, bicicleta y tur vehiculonan cu no tin uitzondering di Gobierno cual ningun na e momentonan aki tin uitzondering) pa core riba nos beachnan. Cu excepcion di cu si polis mester patruya eyriba of brandweer mester yega pa cierto motibo. Ningun auto ta wordo permiti riba nos beachnan akinan na Aruba’.

A pidi Task Force City Inspector pa percura pa un control mas severo tuma luga riba e maneho di vehiculo riba nos beachnan. Varios persona y organisacionnan a purba di haci accionnan manera e ‘blauwe blokken’, cual ta di admira den transcurso di añanan, sinembargo ta importante pa e conscientisacion sigui por medio di medionan di comunicacion/prensa pa informacion di e importancia cu comunidad tin pa cuida nos medio ambiente y e turtuganan den e caso specifico aki, yega na mas tanto persona cu ta posibel, Minister Oduber a termina bisando.

