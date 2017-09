Aruba Certification Program ta positivo pa sector turistico

Sra Indra Zaandam, directora di Aruba Certification Program tocante e curso aki. Cu si tur hende cu ta traha den sector tursitico ta haya e curso aki mirando cu tin reclamonan cu ta drenta cu ta mustra cu nos servicio di calidad di antes no tey mas.

E programa tabata canando desde 2011. Na comienso e tabata cay bou di Enseñansa pa Empleo y despues el a pasa pa ATA, unda cu diferente personanan a maneha e programa aki. Aruba Certification Program su meta ta pa yega na hendenan cu ta cay bou di sector turistico. Tin e tendencia di pensa cu unicamente hendenan cu ta traha den sector turistico ta bin den contacto cu e turistanan. Pero nos tur na Aruba ta bin den comunicacion cu e turista. Ora bo ta riba caya, na pompstation, na supermercado, etc.

Awo e enfoke ta riba e persona cu ta traha den e sector turistico, dus esun cu ta frontline, den cushina y patras den cushina. Pero tambe te na e hendenan cu ta supervisor y managernan tambe nan lo kier yega.

E team di ACP ta consisti di tres persona, cual ta Melissa de Windt, Giovanny de Windt y Susana Romero cu ta den e programa desde 2011 caba. Nan conoce caba kico ta biba den e sector y e team aki nan ta enfoca ariba no solamente ariba personanan cu ta traha den sector turistico, pero tambe otro personanan cu ta traha den otro sectornan, por ehempel sector publico. Esey ta e meta di e programa. El a bira un tiki mas global, paso cu nos ta un isla turistico y nos tur ta bin den comunicacion cu turista, nos tur mester compronde un tiki, na prome luga di nos mes. Tin biaha nos ta un tiki controversial, nos ta drenta den les pero nos ta bisa cu e turista ta importante pero pa e ACP e persona cu ta traha den e industria ta oro, e capital humano. Ariba esey ta enfoca.

Hopi biaha nan no ta sinti cu no ta responsabel pa acerca un hende cu kisas ta lanta 3 or di marduga pa coy dos bus pa yega un hotel for di San Nicolas y bisa e persona ey, cu e no ta conta, cu ta e turista ta number 1. Ta dificil pa e persona ey duna servicio cu pasion, segun Sra. Indra Zaandam, di Aruba Certification Program.