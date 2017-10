Aruba bon representa durante Congreso Mundial di WBSC

Durante siman cu a pasa tabata tin e Congreso Mundial di Baseball y Softball esta WBSC cual a tuma luga na Botswana, Africa. Un Pais sigur hopi leu di Aruba y pa duna un indicacion di e distancia esunnan cu a bay via New York mester a biaha 15 ora straight non stop New York pa Johannesburg y despues conecta y sigui 1 ora mas pa Botswana. Ambos deporte ta deportenan hopi gusta y practica na Aruba y tabata di suma importancia pa Aruba por a acudi. Di Aruba Softball Bond Endy Croes presidente y Francisco Chirino, Vice presidente tabata presente mientras di ABBA Reynaldo “Reychi” Geerman tesorero tabata t’ey pa e tantisimo trabounan cu a tuma luga. Un Congreso masha grandi cu participacion di 200 pais. Tanto representantenan di Softball y Baseball di Aruba a traha den diferente comision. Finalmente Softball a eligi su directiva mientras Baseball tambe a eligi su directiva den reunionnan maratonico. Un comision legal di WBSC consistiendo di 1 abogado y 2 hurista tabata esunnan encarga pa haci e proceso aki pa asina esaki por a bay transparente. Tambe a elimina statutonan di Baseball (IBAF) y Softball (ISF) pa haci e unificacion mas fuerte y awor WBSC ta consisti di 1 solo statuto y den e statuto aki tin 2 paraaf identifica como “Code” esta uno ta “Code” Baseball y e otro ta “Code” Softball y pues oficialmente 1 solo organisacion cu 2 disciplina. Despues di a trata hopi puntonan di agenda a yega na diferente conclusionnan final di cual nos lo amplia den un siguiente comunicacion. Un cos ta sigur pa chikito cu Aruba por ta mester bisa cu Aruba tabata sublime representa.