Aruba Boat Fest lo ta diadomingo awo dia 15 Januari

Aruba Boat Trip & Balashi Chill ta invita Abo, Bo Friends & Familie pa join Aruba Boat Trip su prome actividad pa 2017, e Nikky Beach G2G/Boat Fest cual lo tuma luga diadomingo awo, 15 di januari (12am-6pm)

E setup ta mas grandi cu aña pasa, rabia rabia 🙂

Honey Pot & Jeon, GoGo, NutzBeatz, Sky, Top Rankin y Yeimy

Esunnan cu nan embarcacion di recreo no ta na ordo, ainda tin tiki tempo pa fix esaki & join nos y pa esunnan cu no tin un embarcacion di recreo por join nos via tera, djis bin cu un tube, flota of cualkier cos cu por keda ariba awa den e ambiente tremendo di Aruba Boat Trip & Balashi-Chill.

E waterSlide tambe lo t’ey. Y bar & cushina lo ta bon surti.

Keda pendiente pa Balashi su Boat Fest Special, ON

“Ban Mantene Nos Lama y Beachnan Limpi”