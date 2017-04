Aruba Birdlife Conservation kier proteha 16 tereno

E crecemento di Aruba ta grandi den poco aña pa cual si tin mas hende ta mas tereno mester pa hende logra nan cas pa cual aki sr greg peterosn di Aruba Birdlife Conservation established ta splica.

Na Aruba tin un cantidad di factor cu ta tumando luga na e mesun momento. Un di nan ta e crecemento di cantidad di hende cu ta biba ariba nos isla e ultimo 25 aña. Esaki ta encera cu mas y mas hende mester busca un luga pa biba. Den e parti economico, hopi tereno ta wordo roza y nos poblacion a redobla den e ultimo añanan.

E poblacion di Aruba ta bayendo den un tempo basta lihe, den un tempo cortico. E tin su impacto. Di un banda nan ta perde naturalesa y di otro banda tin algo cu nan ta yama fragmentacion. Esey kiermen cu door cu ta kita pida aki aya e balor di parti naturalesa tambe ta baha, y si pasa cierto punto critico, esey ta encera cu e por perde casi tur su balor como un natuurgebied. Esey ta motibo cu na 2012 caba Aruba Birdlife a bay Parlamento pa purba rescata e 16 areanan y nan a haya sosten di tur e 21 parlamentarionan.

Aña 2016 pa 2017 gobierno di Aruba a bay di acuerdo pa e 16 areanan ey wordo protegi y di tal forma Aruba Birdlife Conservation ta bay purba rescata e areanan aki. Y banda di esey, gobierno ta yudando nan cu un parke marino pa den futuro nan purba evita cu ta bay bin impactonan negativo riba nos coralnan, e cantidad di pisca cu tin den nos awanan.

Tin diferente grupo cu ta bezig manera Aruba Reef Care y tambe e cantidad di hende cu ta bezig cu Lionfish constantemente, Tortuga Aruba cu e turtuganan, y Aruba Birdlife ta bezig cu e parhanan. TIn mas y mas hende ta bezig cu e naturalesa. Stimaruba tin hopi aña caba ta bezig cu esaki.

Ta di lamenta cu no tin un bon maneho pa loke ta asunto di tereno pa cual Aruba Birdlife Conservation established ta s spera esaki haya atencion, segun Sr. Greg Peterson.

Ora un pida tereno wordo destina pa desaroyo, nan ta bulldoze tur cos den un solo shot. Por a compronde via di DIP cu riba cierto tereno, tin cierto mata cu tin cierto balor pa nos isla. Aruba su mentalidad mester cambia. Ora bay uza cierto tereno, e parti con departamentonan ta funciona, y nos sistema educacional, pa educa nos muchanan con nos ta bay anda cu naturalesa.

Na Africa ta bisa cu “it takes a village to raise a child”, pero ora ta papia di nature conservation, “it takes a whole country to do nature conservation”. Y mas y mas mester purba di haya mas hende envolvi pa nos y cada un na su manera, yuda conserva naturalesa di Aruba.

Aruba Birdlife Conservation tin 15 aña caba ta bezig ta pusha pa conscientisa pueblo, positief, mas lihe cu normal. Ora di core rond, ta wak cu e isla ta yenando, pero mester percura pa laga algo atras pa next generation. Nos tin nos responsabilidad, ora di pone yiu den picture, mester bay den un proces mas lihe. A haya 11 mil firma, di un pais cu 110 mil habitante. Esey ta un señal pa gobierno pa ripara cu algo no ta bayendo bon.

Algun instancia ta batiendo na porta di Aruba Birdlife Conservation, caminda cu nan mes kier yuda y tambe bin cu solucion, segun Sr. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation.