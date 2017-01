Aruba Bank a tene Academic Economic Forum

Durante e prome Academic Economic Forum 2017, a tuma luga riba dia 12 di januari den aula di Universidad di Aruba, Aruba Bank a ofrece studiantenan y e comunidad comercial di e oportunidad pa participa den un sesion intelectual di expertonan riba tereno economico.Meta ta pa traha hunto cu Universidad di Aruba pa promove educacion y research.

Panelistanan tabata inclui Michiel Helfrich- Chairman Management Board di Aruba Bank NV., Dr. Ryan Peterson – Head of the Economic Policy division CBA, Esther Gomez –Tiemes, Lecturer of Economics/ Research Assistant, Herry Koolman, Head National Accounts na Central Bureau van Statistiek, y Lorenzo Fränkel, Investigative Journalist na Follow the Money, co-fundador di Rethinking Economics NL y Fuente.

Topiconan presenta a inclui: Focus riba crecemento; Economia circular, Economia comparti y su futuro; Maneranan alternativo pa midi prosperidad economico versus contabilidad nacional; Sistema Eco versus Industria; Cambionan den educacion y inclusion di studiantenan y sincronisa manehonan gubernamental den sector priva.

Durante e evento, esunnan presente por a tende di oradornan cu e saber, conecta cu comerciantenan cu mesun formanan di pensa, haya ideanan inspirativo riba con pa pone nan negoshi crece, focus riba avancenan tecnologico y cambionan den manera di maneha negoshi, como tambe manera di traha cu banco den futuro – adaptacion cu tecnologia y balor versus ganashi.

Na final di e evento Mr. Glenn Thode, un experto riba gobernacion y ley y Rector di Universidad di Aruba hunto cu Gina Habibe, director ehecutivo di Aruba Bank responsabel pa Corporate Banking y Sharon Fränkel-de Cuba, Managing Director di Aruba Bank a firma un “Memorandum of Understanding” unda e insituto financiero a haci un donacion significativo pa sostene e “Center for Lifelong Learning (CLL)” di e universidad. E centro aki ta utilisa combinacion di diferente instrumentonan pa asina por yega na e necesidadnan y demandanan di e mercado, incluyendo pero no limita na: lecturanan, cursonan post- academico, trainingnan y educacion specifico, seminarionan y simposionan, tayer, cursonan cortico incluyendo den temporada di verano y pricipalmente research.