Aruba Bank ta sostene Fundacion Sinterklaas un biaha mas

E temporada di mas dushi di e aña ta yegando. E muchanan ta pendiente cu e yegada di Sinterklaas y pa cu esaki Aruba Bank un biaha mas ta contribui. Sinterklaas lo yega Aruba dia 19 di November 2017 y lo drenta na waf pa 10:00am.

Pa hopi aña Aruba Bank ta sostene fundacion di Sinterklaas pa yuda organisa e yegada di Sinterklaas. Nan ta haci esaki pasobra Sinterklaas ta un celebracion y e ta un tradicion cultural grandi den nos comunidad. Fundacion Sinterklaas ta logra organisa yegada di e homber santo cu colaboracion y sosten di Departamento di Cultura Marinierskazerne Savaneta, APA, Polis, Serlimar, DOW, Crus Cora, Elite Productions y Aruba Bank cu a contribui cu Awg 5000,- pa yuda realisa e yegada di Sinterklaas.

E yegada lo ta diadomingo 19 di November 2017, unda pa 10:00am Sinterklaas y su Pietnan lo yega e Cruise Ship Harbor. E barco lo mara na e Cruise Ship Terninal unda cu ta bay tin un ceremonia pa yama Sint y Piet “Bon Bini” cu un baile y musica, despues nan ta sali fe e gate nr.1 cu ta cay net riba Weststraat unda antes tabata Carlos & Charlie of Ex Ritz bira na man drechi subi L.G. Smith Blvd, pasa dilanti Royal Plaza sigui bay ariba ruta straight pasa dilanti Talk of The Town pa termina na Plaza Betico Croes.

Durante e ruta lo bay tin e brommernan di Harley Davidson cu ta bay compaña e parada. Tambe lo bay tin hopi Piet, kendenan lo parti mangel p’e bon muchanan. Riba e ruta tambe ta bay tin Piet cu ta haci show y mucho mas.

Evento riba Plasa Betico Croes lo cuminsa 10:00am, pa 11:00am lo tin presentacion di canto y baile di diferente grupo hubenil y infantil. Tambe p’e muchanan por sigui disfruta di e dia lo tin kids corner cu dino jump, carrousel, pinta cara, tentnan di dushi cuminda y refresco pa kita sed, cotton candy, popcorn y mucho mas.

Mami y papi yega cu e muchanan.