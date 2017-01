Aruba Bank ta habri aña cu campaña di spaar

Nan ta bisa aña nobo, oportunidadnan nobo! Aruba Bank ta facilita bo pa alcansa bo soñonan y metanan pa 2017 a traves di un tremendo campaña di “Save & Share”.



Habri un cuenta di spaar cu Aruba Bank su “Internet Savings” entrante awe te cu 9 di maart 2017 y comparti bo metanan pa spaar cu bo amigonan riba Facebook pa gana. Bo por opta pa crea bo mesun “post” – cu bo mesun imagen of meta (cumpra e auto di bo soño, e cas cu bo ta desea, bay vakantie cu bo amigonan, paga bo estudio etc.) – riba Facebook of Instagram. Post e motibo pa kico bo ta spaar y agrega e “hashtag” #ABSaveAndShare. Of bay na e siguiente link www.arubabank.com/campaigns/save-and-share, click ariba e frase Share and Win bou di un di e postnan y gana Afl. 500,=.



Clientenan existente di Internet Savings tambe por participa pa gana. Lo selecta dos ganado di tur e entradanan di e campaña uzando e “hashtag” riba Facebook of Instagram. E premio lo wordo saca den e siman di 20 di maart proximo. Como incentiva e prome 100 clientenan nobo di “Internet Savings” cu aplica lo ricibi Afl. 50,=. Aplicacionnan nobo desde awe te cu 9 di maart 2017 lo haya e placa aki deposita riba nan cuenta nobo.



Como un extra, e cliente nobo di “Internet Savings” lo ricibi un entrada adicional na e campaña, cu e chens pa gana Afl. 1.000,= riba bo cuenta di spaar. E cliente nobo automaticamente lo ricibi e entrada na e campaña. E persona cu a referi un cliente nobo, tambe ta participa na momento cu nan referi un cliente nobo pa Aruba Bank su producto di Internet Savings. E persona aki su entrada lo wordo confirma dor di completa un ticket obtenibel na bo sucursal preferi.



Riba nan website www.arubabank.com e cliente por calcula cuanto placa e lo mester spaar cada luna durante e periodo di su escogencia pa por logra su metanan specifico (vakantie, auto, cas, estudio etc.)



Pa aplica ta facil. Por habri e cuenta nobo via e pagina www.arubabank.com/campaigns/save-and-share. Si bo ta un cliente existente di Aruba Bank, bo por aplica pa e cuenta “Internet Savings” door di uza bo Aruba Bank Online nobo.