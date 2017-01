Aruba Bank e pionero bancario ta aporta na Caiso y Soca Monarch y patronisa e Road March 2017

Carnaval ta e festividad cultural di mas celebra aki na Aruba. E celebracion anual ta parti di nos historia y cultura. Un temporada unda comunidad ta uni pa celebra hunto creatividad artistico y talento di nos musiconan, carnavalistanan, diseñadornan y numeroso personahenan di e mundo di Carnaval. Como miembro di comunidad Arubano pa cerca di cien aña, Aruba Bank, e banco pionero, netamente di nos, ta sigi forma parti di e historia di Carnaval den 2017.

Aruba Bank no ta simplemente apoya nos carnaval, sino e ta apoyando e talento musical, tanto e baluartenan como esunnan cu ta cuminsando den e genero, sosteniendo fundacion MUSICA cu ta presenta Aruba su Caiso & Soca Monarch Festival 2017 poniendo e premio di Road March disponibel na e fundacion como tambe contribuyendo na e premiacionnan di e ganadonan absoluto di e extravagansa musical.

E cultura di un pais ta biba den curason y den mente di su hendenan. Aruba Bank ta kere firmemente den sostene cultura, pa sigui engrandece carnaval y stimula union di nos comunidad como tambe e desaroyo artistico di e participantenan di Caiso & Soca Monarch.

Alabes Aruba Bank tin su promocion pa e temporada cu nan “More Time for yourself cu Aruba Bank App”.

Cu e App di Aruba Bank bo por disfruta di e libertadnan di bida sin tin cu para den rij y warda, dunando bo e tempo pa haci locual cu abo ta gusta hasi. Download y activa bo Aruba Bank App y haya mas tempo pa bo mes. E App aki ta ofrece servicio bancario 24 ora pa dia, unda bo por maneha bo placa, ki ora cu ta, na unda cu bo ta. Pa mas informacion por bishita nos pagina web.