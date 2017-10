Aruba awo ta conta cu’n plataforma di Autismo

Despues di un reunion basta larga pa bay trata e tema di autismo , a keda lanta un plataforma di autismo pa cual aki Sr. Gino Goeloe ta splica dicon ta importante pa dun’e atencion. E ta splica mas ariba esaki.

Pa mas di un aña aki Wit Gele Kruis a sinta cu e fundacion di Autismo, con por bay traha mas eficiente hunto y den caso aki, Sr. Goeloe tin hopi experiencia di plataformanan cu Wit Gele Kruis ta den dje actualmente di salud, manera e plataforma di diabetisch y conhuntamente a dicidi pa bin cu e plataforma di autismo, pasobra e malesa autismo no ta algo cu ta papia facil di dje. P’esey e aña aki, na April minister Bermudez y minsiter Hooyboer a firma un Ministeriele Beschikking, unda ta pone cu oficialmente instancianan, den caso aki Directie Onderwijs, Sociale Zaken tambe hospital, e Departamento di PAAZ, unda cu nan a haya un jeugdpsychiater y psycholoog cu ta forma parti di e plataforma aki. Tambe un persona di Multi Disciplinaire Centrum tambe ta forma parti di e team aki y por ultimo DVG, cu ta e Jeugdarts cu ta traha cu Wit Gele Kruis den nan Consultorio.

E bedoeling ta pa tur sinta hunto y traha un plan strategico con ta bay pak aan e problema aki na

Aruba.

Na e momento aki no tin un data pa cu autismo segun Sr. Goeloo ta splica dicon ta importante pa tin tur informacion di cuanto hende y mucha tin autismo. Tin tur e datanan cu conhuntamente bo ta bay traha un plan strategico con pa trata cu e problema di Autismo. Na December 2012, Nacionnan Uni a tuma un decision pa trata e problema aki mundialmente. Asina aki, poco poco e Autism Speaks a yega Aruba na 2015, y tabata tin un palabracion entre Fundacion Autismo y Autism Speaks di Merca, y di eynan e bala a cuminsa lora di manera cu na Aruba tambe a bisa pa bay traha hunto pa e problema aki.

Fundacion Autismo tin un calculacion, pero loke kier bin cun’e ta pa bin cu’n databank unda cu tin tur cos hunto y di eynan ta traha un plan di strategia pa e comunidad. Mundialmente 1% di bo comunidad por haya autismo. Den e caso aki, a uni pa pone tur e datanan hunto pa bin cu un data. Paso aworaki tin data na hospital, na Fundacion Autismo y na Wit Gele Kruis. Pero mester pone tur cos hunto, pone tur cos hunto pa un plan pa un keten, pasobra kier wak cu ora un mucha di sintoma di autismo, e ta wordo manda pa un huisarts, esaki ta mand’e na un ortopedagoog, of un kinderpsychiater, pa un mayor yega na su diagnosis si e yiu ta autista si of no, segun Sr. Goeloe. Hopi biaha ta manda e mama of e mayornan di un banda pa otro, e ora ta bin un bruhacion. Pa stop e bruhacion, ta bin cu e plataforma di Autismo