Aruba a ricibi ‘Freedom of The Seas’ un di e barconan crucero mas grandi na mundo

Cu gran satisfaccion Minister di Turismo hunto cu Oficina di Turismo (A.T.A.), Aruba Ports Authority (APA), SEL Maduro & Sons, Departamento di Inmigracion y otro autoridadnan local a ricibi diaranson 23 di mei 2018, e prome bishita na Aruba di e barco crucero ‘Freedom of the Seas.’ E barco cu ta pertenece na e compania Royal Caribbean Cruise Lines ta entre e 15 barconan mas grandi na mundo cu un capacidad pa acomoda te cu 4.515 pasahero y 1.360 miembro di tripulacion. Pa medio di e 21 bishitanan cu e barco crucero aki tin programa pa nos isla den 2018, e liña crucero Royal Caribbean Cruise Line ta representa 12.4% di e total di turista crucero cu tin proyecta pa bishita Aruba e aña aki.

Manera ta conoci caba, den e simannan cu a pasa APA a haci diferente trabao di preparacion pa por ricibi barconan di e tamaño aki manera Freedom of the Seas. Den e di dos fase di e trabaonan aki, lo enfoka riba preparacion pa ricibi barconan mas grandi, conoci como ‘Megaship/Megaliner’ manera ‘Oasis of the Seas’.

Minister di Turismo hunto cu Oficina di Turismo (A.T.A.), Aruba Ports Authority (APA), Maduro & Sons, Departamento di Imigracion y otro autoridadnan a percura pa brinda e barco e tradicional bonbini oficial den su prome yegada na nos waf entre otro cu un asina yama ‘water salute’ y intercambio di plakaat pa conmemora e prome bishita aki.

‘Freedom of the Seas’ su itinerario ta di 7 anochi den e region sur di Caribe. Despues di a sali for di Puerto Rico y pasa na St. Thomas y Corsou, a mara mainta trempan na Aruba cual tawata su di tres stop. Despues di Aruba e barco ta sali rumbo pa St. Kitts y consecuentemente bek pa Puerto Rico. Proximo siman diaranson e barco lo ta bek na Aruba den un itinerario similar.

Pa por haya un idea mas cla di e magnitud di ‘Freedom of the Seas’ por indica cu e ta midi 339 meter largo. E ta e di nuebe barco mas grandi di e flota di Royal Caribbean Cruise Lines cual ta un di e socionan mas importante di Aruba su turismo crucero.

Ta proyecta cu un total di 74.788 turista crucero ta bay yega Aruba e aña aki abordo di ‘Freedom of the Seas’, cual ta 9.7% di e cantidad cu tin proyecta pa henter 2018. Pa e prome 4 luna di 2018, Aruba a conoce un aumento den su turismo crucero cu yegada di 364.456 turista cu ta +5.9% – 20 mil pasahero mas, compara cu e mesun periodo di 2017. Cantidad di bishitante a baha den april mirando aspectonan climatico, unda cu entre otro biento fuerte a afecta bishita di algun.

Pa medio di un trabou den conhunto cu instancianan local y internacional, A.T.A. ta sigui avanza den su meta pa trece mas bishitante pa nos isla y entre otro eradica e ‘Low Season’ for di nos turismo crucero. E vision strategico aki ta inclui un plan di modernisacion di waf di Oranjestad, mehoracion di e experiencia local y un sinergia entre tur socio di e sector pa ofrece un producto di calidad halto. Di e manera aki ta inspira e turista crucero pa regresa Aruba pa disfruta di un estadia mas largo.

Comments

comments