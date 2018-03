Aruba a ricibi 85.017 bishitante ‘stay-over’ na februari 2018

Aruba a yama bonbini na un total di 176.488 bishitante ‘stay-over’ pa e prome 2 luna di 2018. Esaki ta 1.8% (+ 3.056 turista) mas compara cu e mesun temporada pa 2017. Si exclui e bishitantenan di Venezuela, por mira un aumento di 7.2% (+ 11.487 turista) cual ta igual na un total di 170.630 bishitante pa nos isla. E cifranan ta indica crecemento den mercadonan clave pa Aruba, manera Merca, Canada, Hulanda y Argentina. Pa februari, Aruba a ricibi un total di 85.017 bishitantenan stay-over, cu ta un aumento di 1% compara cu e mesun luna aña pasa. Exluyendo bishitantenan di Venezuela, por mira un aumento di 6.3% cu ta igual na 83.695 bishitante pa nos isla pa februari 2018.

Turismo ‘stay-over’

Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Compara cu februari aña pasa, pa 2018 e turismo procedente for di e continente Norte Americano a aumenta cu 7.6% (+ 4.751 turista/total 67.431 turista) y ta trece 79.3% di total di turismo pa nos destinacion. Na februari, Merca a aumenta cu 7.5% (+ 4.271 turista/total 61.120 turista) y Canada cu 8.2% (+ 480 turista/total 6.311 turista) compara cu e mesun luna na 2017. Pa e prome dos luna, Norte America a trece 134.158 turista pa Aruba, cu ta un aumento di 7.9% (+9.849 turista)

E continente Latino Americano a baha cu 29.5% (- 3.877 turista/total 9.255 turista) unda Venezuela a baha cu 75.6% (- 4.098 turista/total 1.322 turista) compara cu februari aña pasa. Brazil a subi cu 29% (+ 239 turista /total 1.062 turista) y Argentina a subi cu 9.2% (+ 236 turista/total 2.808 turista). E continente di Latino America ta trece 10.9% di e total di turismo pa luna di februari na nos isla. Pa e prome dos luna, Latino America a trece 24.172 turista pa Aruba, cu ta 22.9% (-7.167 turista) menos cu e mesun temporada aña pasa.

Pa loke ta Europa por nota cu turismo a aumenta cu 5% (+ 296 turista/total 6.248 turista) compara cu e mesun luna aña pasa. Hulanda a aumenta cu 6.3% (+ 185 turista/total 3.104 turista), y Reinonan Uni a baha cu 14.8% (- 35 turista/total 202 turista). Alemania a aumenta cu 6% (+ 20 turista/total 353 turista) E continente Europeo ta representa 7.3% di turismo pa Aruba pa luna di februari. Pa e prome dos luna, Europa a trece 13.532 turista pa Aruba, cu ta un aumento di 5.6% (+723 turista).

Turismo crucero

Durante februari 2018, 99.303 pasaheronan crucero a bishita nos destinacion riba un total di 41 diferente barconan crucero. Compara cu luna di februari aña pasa, turismo crucero a crece cu 8.6% (+7.883 turista crucero): na februari 2017 Aruba a haya 91.420 bishitante for di 38 crucero.

Pa e prome dos luna di 2018, un total di 207.601 pasahero crucero a bishita Aruba (un aumento di 14.6% + 26.447 pasahero mas) riba un total di 94 diferente crucero (un aumento di 14.6% +12 barco mas).

Ademas di e cifranan aki, ta bon pa menciona cu januari y februari ta lunanan mas ocupa cu normal, debi na e ‘aftermath’ di e horcannan di e ultimo kwartaal di 2017 cu a azota otro destinacionnan crucero den region Caribense.

Tourism Receipts / Central Bank of Aruba

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa e prome 9 luna di 2017 (januari te cu september) a contribui cu AWG 2.292.6 miyon den nos economia, cu ta un aumento di 4% compara cu e mesun temporada na 2016.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa e luna di februari 2018, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 8.5% compara cu februari 2017. Esaki den cifra ta US$ 312.96 na 2017 compara cu US$ 339.71 pa 2018. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 13.3% di US$ 279.56 na februari 2017 pa US$ 316.77 na februari 2018. E anochinan ocupa (ORN) pa camber a aumenta cu 3.4% pa februari 2018. E cifranan di AHATA ta basa riba 14 propiedadnan incluyendo mayoria di tur e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

