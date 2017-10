Aruba a conoce un indicador positivo pa turismo den e prome 8 lunanan

Segun Sra. Jennifer Arends-Reyes kende recientemente a wordo re-eligi pa di cuater aña consecutivo como presidente di comision di Turismo pa Parlamento di Aruba, nos Turismo ta keda stabiel segun ultimo cifranan oficial. Den e prome kwartaal di 2017 nos tourism receipts cu ta locual e turistanan ta laga den nos economia a subi cu 3.5% compara cu e prome kwartaal di 2016. Asina mes cu e stop over a baha cu 15% den e prome kwartaal e tourism receipts a aumenta cual ta un indicacion cu e turistanan cu ta yegando Aruba ta dispuesto pa gasta mas na Aruba. Tambe por bisa cu e RevPar (Revenue per available room) a aumenta cu 9.5% den e prome ocho lunanan di aña y yega na 207. 36 USD averahe y e grado di ocupacion di cambernan tambe a aumenta pa yega na 84.7%. E daily room rate tambe a aumenta na 244.96 USD pa anochi. Locual ta e ultimo cifranan oficial pa e luna di augustus 2017, nos por wak claramente un analisis di locual ta e esfuersonan colectivo di diferente entidad pa asina Aruba por mantene su pilar economico stabiel. Nos tur sa cu desde e mercado di Venezuela a baha drasticamente cu un 62.5% den e prome ocho lunanan di 2017, Aruba mester a haci un ‘shift’ den locual ta e mercadeo di Aruba y asina percura pa e mercado Norte Americano ta hopi mas fuerte. Tambe percura pa crea mas oportunidad pa turistanan cu tin e poder di compra yega Aruba door di atrae mas vuelonan for di destinacionnan strategico y cu avionnan mas grandi pa asina nos por aumenta e capacidad di asiento pa e vuelonan aki. Esaki tambe nos por a tuma nota di dje pa luna di augustus cu a pasa cu e trafico di Norte America a aumenta cu 10.1%, di 50, 193 stopover pa augustus 2016 pa 55, 284 pa augustus 2017. Pa Florida tin un aumento significante di yegada/arrivals pa Aruba di 36.2% cu tin un corelacion cu e servicio diario aereo di JetBlue for di Fort Lauderdale cu a cuminsa na januari 2017. Den e prome ocho lunanan di 2017 e cantidad di stopover di Norte America a aumenta cu 8.9% di 439,628 den 2016 pa 478,696 den 2017. Locual ta e turismo crucero tambe pa 2017 ta bayendo sumamente bon den e prome ocho lunanan cu ya a surpasa 500 mil bishitante y pa luna di augustus tin un aumento di 104.7% compara cu augustus 2016. Asina por bisa cu nos Turismo ta sigui carga nos economia grandemente y ta keda stabiel danki na e esfuerso colectivo di tur partner incluyendo gobierno di Aruba. Si compara e ingresonan di Turismo na 2010 pa awor e la aumenta cu casi un biyon florin.