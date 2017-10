Arts Infusion Open Dag den cuadro di Luna di Enseñansa

Diadomingo, 22 di October, Fundacion Muchila Creativo a organisa un open dag

‘Arts Infusion’ na Cumana 71 (Oduber Golden Palace) na su dependance nobo.

E evento aki a ser organisa en conexion cu e luna di enseñansa. Alabes e la duna e comunidad di Aruba e oportunidad pa cera conoci cu e luga nobo y tambe por a participa na diferente actividadnan di arte y por a saboria di snacks y diferente sopi, cu a cay na agrado di un y tur.

Como ‘highlight’ den nos programa tabatin un charla di remedi tera. E publico tabata bao impresion di e gran balor di remedi tera y con e por tin un efecto positivo riba nos salud.

Na final di dia un y tur por a participa cu nan talento musical cu karaoke.

Hopi hende a probecha pa canta nan canticanan faborito cu apoyo y sosten di aplauso di e publico.

Directiva di Muchila Creativo kier gradici (Directie Cultuur) DCA y Andina Ice pa nan sosten. Tambe un danki di curason na tur esunnan cu a yuda y haci e open dag ‘Arts Infusion’ posibel.

Esunnan cu ainda no a haya e oportunidad pa admira nos centro di terapia di arte por pasa cerca nos desde luna di November venidero riba dialuna, diarason y diabierna atardi entre 4’or y 7’or p.m.

Tambe por haci cita na nos email [email protected] of yama nos na numbernan 563-3088 of 592-5515.

Den luna di November Muchila Creativo lo cuminsa cu un produccion teatral pa mucha y hoben. Si bo tin interes pa actua, canta y baila den un obra musical, bo por mail nos of yama pa mas informacion.

Tambe nos ta ofrece diferente tayernan di terapia di arte.

No perde e oportunidad aki. Cupo ta limita!