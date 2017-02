Arthur Dowers: No por preveni atraco pero por cuminsa tuma mas accion si

Ta di lamenta cu e politica ta mal informa pueblo paso nos no por stop atraco pero si nos por combati esaki den forma di preveni por cuminsa haci algo segun minister mr. Arthur Dowers.

Loke si por preveni door di preventief fouilleren, ta di kita arma for di riba caya, tin surveillance di riba caya, e posibilidad di detene nan despues di comete atraco. Segun mr. Dowers, cierto politiconan ta bisa cu no tin polis riba caya. E ora e minister ta puntra su mes, si no tin polis riba caya, con por ta posibel cu e malhechor ta wordo deteni asina lihe despues di a comete su delito.

Minister di Husticia, mr. Dowers, a bisa di por comparti un rapport caminda partido MEP a bin cu e rapport Ordo y Prosperidad. Nan a traha e rapport bisando ki desastre criminalidad ta na Aruba, locual cu basicamente ta mesun cos cu ta pasando aworaki.

Tin un problema di insiguridad, pa hopi aña, aunke Dios gracia cu e ta hopi menos cu hopi otro pais. Pero esey no kiermen cu mester ta satisfecho, mas bien mester traha hopi duro pa limita esaki y reduci esaki. Y no ta gritando consignanan contra di Minister di Husticia, ta yuda na combati criminalidad.

Minister Dowers ta sigui bisa, cu tur e departamento nan concerni, ta trahando tur dia cu alma y cuerpo pa por combati criminalidad. Cada bes ta tuma pasonan basa ariba desaroyonan cu ta tuma luga. Algun aña atras por a mira un cantidad grandi di hobennan cu tabata comete atraco cu a wordo cera y esey a baha. Aworaki, por mira hopi Venezolanonan cu ta wordo yuda door di nos mes hendenan.

E falta di personal y ekipo manera radar y helicopter ta keda un rol pa cual aki e ta splica cu ta partido MEP ta esun cu a pone hendenan robes ta wak e radar. Despues cu Hulanda a haya pleito cu nan, y cu lo kita nan, cu nan a pone hende robes pa wak radar y tabata bisa criminalnan pa trece droga Aruba. Esey ta e realidad cu Rudy Croes a crea.

Ta p’esey radar di polis a wordo kita pero esun di kustwacht t’ey y ta trahando pa trece mas radar pa kustwacht y haci nan trabao mas efectivo.

E cantidad di hendenan cu a cera y para pa stroba nan di comete crimen aki na Aruba, ta hopi. Ta Dios gracia cu a haci esaki sino cos lo ta mas malo. Minister Dowers ta kere cu esfuersonan cu nan ta haciendo, lo por haci mas. Si tin mas medionan financiero, y mas hende cera cabes, ta trahando duro aworaki pa trece tur hende hunto. Tin un fusion center, unda ta share intern mucho mas miho.

Segun Minister Dowers, nan ta riba e bon caminda. Pero nan mester e sosten di e comunidad pa yuda pa ta hopi mas efectivo. E ta un lucha continuo contra di criminalidad. No por eradica crimen completamente. Esey no ta pasa ni na paisnan mas grandi. Un pais chikito manera di nos, cu poco medionan disponibel, luchando contra di un pais asina grandi, uzando potencialnan door di trece hendenan robes, hibando e lucha na bo mesun pais. Ta haciendo un trabao duro.

Si tin caminda pa mehora, pero sigur sigur mester duna un reconocimento pa e trabao cu nan ta haci, minister di Husticia, mr. Arthur Dowers a finalisa bisando.