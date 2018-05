Arthur Dowers (AVP): Raad van Advies cu conseho negativo riba ‘coalitieheffing’

Parlamento a tene reunion publico unda a trata e coalitie heffing y Fraccion di AVP a mustra gobierno riba e echo cu di biaha ta bay riba e “stem motivering” y laga e stempel parlament stempel di biaha e ley aki. E Gobierno a haci algo nunca bisto, unda a presenta riba diahuebs e ley y exigi Parlamento pa haci pregunta e siguiente dia y tambe sin contesta e preguntanan ta trata e ley.

Esaki ta unico posibel ora cu tin grupo di Parlamentario cu ta dicidi cu nan ta dispuesto na laga falta respet na Parlamento, segun Parlamentario di Fraccion di AVP, Arthur Dowers. Si a duna e dianan necesario pa studia e ley aki, pa por a contesta preguntanan y lo a mustra un tiki mas respet pa Parlamento. P’esey pa Fraccion di AVP e importancia ta e reunion aki y no ta pa discuti cu nan pero e importancia ta pa ta presente na momento cu nan ta bay pasa un ley. Nan ta bay coba duro den saco di pueblo y pa pueblo ta informa kico ta e idea di e ley aki.

E gobierno actual ta pretende y ta keda ripiti cu nan mester pasa e ley aki pasobra tin debe. E parti mas tristo ta cu e gobierno aki a aumenta e presupuesto cu 125 miyon florin extra. Raad van Advies a manda un conseho devastador pa nan, di cual e ley akinan ta bruha mes. Tambe nan tin duda cu gobierno lo bay saca e placa cu nan ta bisa cu ta bay saca. “E placa cu nan ta bay saca di e ley aki, ta hustamente pa bay paga un aumento di 125 miyon florin cu nan a pone den e presupuesto”. CFT a bisa gobierno cu nan ta bin cu puro “ nieuw beleid” y pakico a bin cu aumento di gasto na e pais aki.

Loke cu nan no a haci ta baha e edad di pension y e cantidad di minister manera nan a priminti. Tambe nan no a cumpli cu e promesa di no bin cu medida, pasobra nan ta bisa di no tabata e situacion financiero pero esey ta un mentira. Pa prome biaha den historia partido AVP a percura pa tur jaarrekening di e pais aki ta na ordo. A entrega e jaarrekening di 2014-2016 y tur ta aproba y tambe a cumpli cu tur rekisito financiero.

Despues cu partido MEP a bin cu e formacion, nan a cana tur caminda y a yuda aumenta gasto di pais Aruba. Aña pasa nan a bisa cu nan no lo bin cu medida, pero despues cu a forsa nan door di un scorpion pa bini cu mas gasto, pasobra e mester cumpli cu su sponsornan y tambe cu esunnan cu ta doño di partido. Aworaki nan ta dal e pueblo cu 150 miyon extra y lo bay ta devastador pa pueblo.

Pueblo mester corda cu no ta prome biaha nan a haci esey di cual esaki ta nan sistema di traha, unda ta bisa un cos y ta haci otro. Nan lider den pasado a bisa cu campaña ta un y gobernacion ta otro, partido MEP a confirma un bes mas cu campaña ta un y gobernacion ta otro.

E 150 miyon calcula aworaki di medida extra pa cubri e mal maneho. Aworaki nan mes no ta papiando di un maneho drechi, pasobra ta hinca placa un biaha den saco di un grupo chikito cu ta yega na nan. Tambe di nan amigo y famia cu ta bin traha cu nan den oficinanan y grita den Parlamento, unda ta insulta hende. Ta un berguensa cu pueblo tin cu paga pa tipo di cosnan aki, pero pueblo ta informa y Fraccion di AVP ta sigui mustra e pasonan cu nan ta tuma y e consecuencianan. Na momento cu nan cuminsa malgasta placa, Fraccion di AVP lo informa pueblo. Tin mas cos na caminda y sostenedonan mes a cuminsa divulga unda nan ta mira e corupcion cu ta tumando luga y ta malgasta e placa di pueblo.

FIN

Comments

comments