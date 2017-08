Armando Currett contento y satisfecho cu a pasa pa fase 3

Armando Currett, director di e Compania Arubano di Petroleo a splica cu e ta contento y satisfecho cu tur e trabaonan cu a sali for di obligacionnan di e contratista pa ehecuta, ta bayendo den un forma masha bon mes. El a sigui splica cu tur e debernan cu mester a wordo cumpli a tuma luga cabalmente. Awor aki ta drentando den un fase cu den curso di otro aña ta bay tin un proefboring, siguiendo e proceso normal di industria. Ta conoci cu tur e trabaonan aki tin un cierto cantidad di riesgo economico, pasobra no ta bay sa si e resultadonan ta bay ta un exito den termino economico. Ta bay depende di hopi factor tecnico, pero tambe di cosnan cu ta pasa riba nivel economico mundial. En todo caso, te na e momento aki tin tur rason pa ta optimista y pa wak e desaroyonan cu ta bay tin den un forma positivo.

Nos ta den fase 3 awor aki. Awor caba cos mester bay den su pasonan pa por logra confirma si berdd nos tin gas den nos awanan teritorial, segun Armando Currett, director di Compania Arubano di Petroleo.

Pa fase 3 tin obligacion pa haci un proefboring. Si bay fase 4, ta bay tin otro proefboring. Cu e proefboring riba su mes, si e bay bon, ta bay tin appraisal. Por haci un of hasta mas proefboring pa determina cu mas exactitud e tamaño di e veld di reservanan. Ta sigui cu e fase despues di desaroyo, cu por tin bastante mas boring pa haci, aunke den e caso aki probablemente lo bay tin e boringnan cu ta direccional. Ta bay for di un solo plataforma, ta bay haciendo mas boring. Cada fase ta bay paso pa paso y cada biaha ta tuma e decision, basa riba e resultadonan tecnico y analisisnan economico, pa haci un desaroyo den forma economicamente responsabel y claro tecnicamente safe y cu suficiente precaucion pa proteccion ambiental y safety di e trahadonan.

E proefboring ta bay ta den un luna of tiki mas cu un luna. Durante e proefboring ta bay haci diferente tipo di analisis di meting y ta bay wak pa cuminsa si ta haya algo y despues ta bay determina cuanto reserva bo tin, kico ta e caracteristica di bo reserva, tur e sorto di cosnan ey, segun Armando Currett.