Armand Hessels: Zakenkabinet ta miho cu un Gobierno di dos partido

Partidonan chikito ta abusa mas ora nan ta den un Gobierno compara cu un partido su so segun Armand Hessels di Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba.

El a splica cu coalicion lo haci hopi diferencia, pasobra si mira den pasado, coalicion cu tabata tin, a ripara cu hopi biaha partido chikito ta abusa di nan posicion di clave pa pone exigencia hustamente pa cumpli cu nan votado, por ehempel pa nan haya puesto den e aparato gubernamental, of pa haya otro tipo di fabor, privilegio of con cu kier yama esey. Coalicion, riba su mes, no ta haci mucho diferencia. E ta valido na paisnan unda cu tin partido cu ta basa riba un filosofia diferente. Por ehempel si haya coalicion di partido liberal cu un partido cristian of un partido socialista, e ora ey e combinacion ey por suavisa e punto di salida di cada partido anto ta bin un tipo di combinacion di e diferente interesnan filosofico. Pero akinan e ta hopi diferente. Nos partidonan politico no tanto ta basa riba filosofia, sino di casi mester bisa interes personal. A base di e punto di salida ey, bo no lo haya un mehoracion di e calidad di gobernacion, a base di coalicion.

E fundacion ta di opinion cu na pais chikito manera Aruba y Aruba no ta para su so, hopi otro pais chikito tin e mesun problema, unda cu partido politico gobernante ta para hopi cerca den comunidad, unda cu e modelo di patronahe politico a tuma completamente over. Ta conciente di esey y ta wordo splica den Raport Calidad, na un manera tremendo y pesey tambe ta boga hopi mas pa un tipo di locual ta yama Zakenkabinet y esey no ta nada nobo. Na mundo tin den e sistema na Merca riba e sistema di municipio, tambe ta funciona asina unda cu tin un grupo di hende cu a wordo eligi y nan ta funciona como parlamento y nan ta apunta hende specialisa pa hiba maneho di e pais. Esey ta para completamente los for di partido politico. Kico ta e bentaha di esey ta cu e ora ey si un gobernante no ta funciona debidamente, e ta wordo simplemente kita for di su trabao reemplasa door di otro hende. No tin consecuencia pa partido, esey ta un modelo cu segun Hessels, tin cu pensa hopi serio si esey no lo cumbini Aruba.