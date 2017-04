Armand Hessels: Parce cu prome minister a cera wowo pa corupcion gubernamental

E noticia a cay manera un bom. Un ministro cu posiblemente a pidi y ricibi placa pa permiso di trabou. Aparentemente instancianan manera Ministerio Publico, Cuerpo Policial, RST, FIOD y otro, ya pa algun tempo tabata investigando e caso aki den tur secrecia. E entradanan den 13 diferente luga na unda no a lubida ni e cas ni e oficina di e mandatario ta duna un indicacion cu tabatin indicacion fuerte di ‘actividad corupto’.

Di biaha parti di comunidad di Aruba a mustra dede riba un posibel otro ‘victima’ pa investiga. Pa varios aña caba tin duda tocante otorgamento di tereno y permiso. Pero tambe sa mira otro colega-ministro y hasta henter e gabinete como ‘traha di mesun tela’. E imagen aki a haya mas forsa di parti di e contricante principal di semper cu a denomina henter e gabinete como uno corupto. Un asunto di ‘nos conoce otro’?

Pa hopi hende e aparente cambio di Ministerio Publico (MP) tabata hopi alentador. Despues di e casonan fastioso y e tantisimo conflictonan cu a tuma luga como consecuencia di e keho di Comision di Berdad na 2002, MP a asumi e posicion cu preferiblemente e no lo mete mas den caso na unda politico di peso tabata envolvi. E bululu politico di e tempo ey tampoco a keda sin afecta MP. Pero e posicion aki a nifica si cu en realidad politico a bira intocabel. A parce cu MP a cera wowo pa ‘corupcion gubernamental’.

Di unda e cambio anto? E tin di ber cu e proceder sin misericordia na hopi parti di mundo na unda no ta exonera exponente politico mas? Ya no ta trata solamente di investigacion di empleado publico insignificativo cu a cera convenio cu comerciante. Hasta ta expone (ex-)presidente sin consideracion pa su persona y, si ta necesario, ta bah’e for di su funcion y ta persigui’e. E (ex-)presidentenan di Brasil y Sur Korea ta e ehempelnan mas recien.

Of tur esaki ta consecuencia di e postura nobo di gobierrno di Reino cu a fada completamente di e (consecuencianan di) mal gobernacion y corupcion structural na e islanan y por fin ta cuminsa duna contenido na su deber di garantisa bon gobernacion? Ya caba pa varios decada Hulanda ta na altura cu su partnernan Caribense no (t)a tuma integridad mucho na serio. No ta por nada un politico importante Hulandes den añanan ’90 a yama nos islanan neishi di bandido sin cu tabatin consecuencia p’e.

Of, mas importante ainda, ta trata di un postura mas recalcitrante di ciudadano Rubiano mes cu ta harta di e pompamento cronico di politico y por fin ta tuma accion? E ‘revolucion di media’ cu ta haci cu grupo grandi di hende ta intercambia informacion cada bes mas facil, sin ningun duda a hunga un papel di estimulo. E hecho cu informacion pa medio di Facebook tabata un di e motibonan pa cuminsa e investigacion actual di e actividadnan di e ministro di Labor, Asunto Social y Hubentud, ta demostra cu tambe ta trece acusacion serio y funda dilanti.

E pregunta ta si ta trata di un caso solitario dentro di un gabinete integro? Manera probablemente por imagina, ami no ta pertenece na e grupito di hende cu ta kere esey ciegamente. Ya caba durante mas di 2 decada mi a describi den varios articulo cu na mi fuerte opinion e funcion di ministro en realidad ta un negoshi na unda e firma di minister pa otorgamento di permiso, tereno, etc. tin su prijs. Mas grandi e proyecto of e necesidad, mas halto e prijs. Un cuestion di comision, manera sa tuma lugar na casi tur pais na mundo.

E daño enorme cu corupcion di parti di gobernante a causa na comunidad na tur parti di mundo a haci cu ciudadano a lanta for di soño, a cuminsa agita y a desenmascara abuso di parti di gobernante. A sali na cla cu gobernante pa motibo di enrekicimento propio (cu na pais grandi sa suma na biyones di florin!) a stagna desaroyo di nan comunidad, a causa pobresa of hasta a hiba nan pais na rand di abismo. Y tur esey na nomber di ‘servicio na interes general’.

No ta por nada cu casi na tur pais na mundo tin un aversion enorme contra politica y cu e desconfiansa pa cu politico tin rais profundo. Y tur parti di mundo e simptomanan ta(bata) mescos: un administracion financiero deficiente y crecemeto di e debe nacional te proporcion no-pagabel. Locual a haci cu e placa no por destila for di desaroyo di e comunidad. Pero comunidad sí mester paga e tur e debenan, mas interes!

Aruba ta forma un excepcion riba e imagen aki? Di ningun manera cu NO! Pesey ta di sumo importancia cu e proceso actual di ‘expone’ sigui su caminda. Cu comunidad di Aruba saca su inspiracion for di desaroyo na otro pais di mundo. Cu Reino ta sigui garantisa bon gobernacion locual pa hopi tempo tabata simplemente un promesa morto. Pero specialmente, cu ciudadano Rubiano duna contenido na nan propio responsabilidad dor di uza Facebook y otro medio di comunicacion pa expone directamente y publicamente abuso den cualkier forma di parti di gobernante y empleado publico.