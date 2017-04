Armand Hessels: Pa trece cambio mester cambia radicalmente nos postura pasivo y oportunista

Fanatico di partido sa puntra’mi pakico mi ta dedica asina hopi atencion na desenmascara nan ‘erornan historico’. Segun nan, sacando baca bieu for di pos y recordando acontecimento negativo no ta yuda ningun hende. Mas bien nos atencion (positivo) lo mester ta dirigi riba futuro. Esey hustamente ta e idioma di campaña cu nan ta uza pa engaña hende inocente. Asina tambe nan ta tene e proceso na bida cu a hiba na e problemanan financiero structural. Y pesey tambe ‘bon iniciativa’ ta faya di antemano.

Realidad

Por describi e situacion real di Aruba facilmente pa medio di ehempel simpel cu ta sali tur siman den corant di Aruba. Asina ta menciona hasta cu orguyo con e ekipo profesional di baseball Baltimore Orioles di Merca a regala baseballista chikito Arubiano glove pasobra na Aruba mes ‘no tin placa’ p’esey. Of cu un banco grandi ta regala cuerpo di polis algun jacket ‘bullet-proof’, atrobe pasobra Gobierno di Aruba no por reserva placa pa proteha su personal. Of cu pa hopi aña caba no por cumpra un sistema di camara pa proteha nos fuente di entrada principal, esta turismo, atrobe… pasobra placa ta e problema. Of cu mucha ta haya les durante hopi aña den scol tur na werki y mester uza metodo di aprendisahe anticua, pasobra, atrobe, placa ta falta. Y asina e lista largo ta sigui. Di berdad Aruba ta asina bashi? Pa un pais, di cual nos politiconan ta broma aña aden aña afo yen di orguyo cu economicamente Aruba ta bayendo hopi bon, e realidad di ‘falta structural di placa’ ta hopi amargo.

Motibo

Naturalmente tin motibo cla p’esaki. E gastonan enorme cu ta mara na e practica di patronahe politico, e perdida gigantesco como consecuencia di mantencion sistematico di e administracion financiero deficiente y e gastonan adicional inmenso pa motibo di proyectonan di prestigio cu a faya, a debilita e forsa financiero di pais Aruba seriamente. Y tanten no ta pone fin na e practicanan aki, cada proyecto bon intenciona cu ta rekeri ‘guia financiero’ di gobierno, ta destina pa faya. Asina mes e partidonan grandi cu ta intercambia regularmente di poder no tin e minimo intencion di trece algun cambio den e situacion aki. Maximalmente nan ta mustra dede riba e contricante cu lo ta responsabel pa tur miseria riba nos isla. Den esey nan ta concentra riba algun fayo, pero nan ta neglisha e tres elementonan menciona cu ta caracterisa gobernacion na Aruba durante decada, irespecto cua partido a goberna. Di ningun manera tin algun propio reflexion, corda di propio critica. Asina ta perde tus speransa pa un mehoracion di nos situacion bou di gobernacion di e partidonan aki.

Complice

Asina mes e dos partidonan politico grandi no ta merece tur culpa. Patronahe politico no ta floria si no tin hende cu ta bende nan voto pa un nombracion, un promocion, un tereno, un tiki santo dilanti di nan cas, of un proyecto. Un administracion financiero deficiente cu entre otro ta haci evasion di pago di impuesto facil, no ta ‘exitoso’ si ‘probechador’ no por saca ganashi di e buraconan den e sistema di impuesto y di e ausencia di control. Y esnan cu a probecha di e proyectonan di gobierno no tin cu nes si esaki a causa perdida pa pais Aruba. Business = business, tambe si comunidad ta perde na grandi.

Anke (Como cu!?) esaki ta un secreto publico, casi no ta papia al respecto. Esey ta trece automaticamente cun’e cu no ta soluciona nada. Y mientras ta mantene e status quo, nada lo cambia tampoco. Biba cu speransa so, di berdad no ta yuda pa nada. Tanten un parti di comunidad di Aruba ta sigui sostene e tradicion politico den speransa di por probecha un dia, of tanten cu ta practica politica di avestruz pa miedo di consecuencia fastioso pa un postura mucho critico, nada lo cambia na e ‘practica politico’. Solucion bon y positivo simplemente no ta posibel si no elimina e situacionnan malo y negativo. Pesey ta rebiba e pasado (hopi reciente!), ta saca e bacanan for di pos y ta expone e erornan. Pasobra solucion tampoco ta posibel tanten ta ignora e causanan real y e gravedad di e problemanan. No ta por nada ‘politica’ a mantene comunidad di Aruba completamente ignorante durante decada di e realidad politico.

Bala y vagina

Pesey tambe e pregunta ta si mester sigui duna e partidonan politico ciegamente tur responsabilidad atrobe pa goberna nos isla. E contesta riba esaki sin ningun duda mester ta un NO! Pasobra mester ta cla cu e falta di capacidad y integridad a determina gobernacion di Aruba masha hopi mes. Sinembargo, ‘politica’ mes no ta carga e consecuencianan, sino nos mes. Y ta trata di un peso hopi grandi mes. Pa nos trece cambio den esaki, ta rekeri pa nos cambia radicalmente nos postura pasivo y/of oportunista. Esey ta rekeri bala. Of, den palabra di nos ministro di enseñansa, vagina!