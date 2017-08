Armand Hessels: “Biba Eleccion”!

Siman pasa mi a bolbe for di exterior. Mi tawata tur babuca. Tur caminda hopi actividad a pesar di e temperatura sofocante. Construccion di rotonde na varios caminda. Caretera grandi, pero tambe caminda chikito den cunucu na unda pa basta aña caba habitante sa come stof. Simpelmente asfalt riba e tera di caminda bieu di santo. Pues no poni pa bida largo. Pero wowo tambe kier algo, maske ta pa tempo hopi cortico. Y bandera, tur caminda bandera. Un bista alegre cu ta suavisa e imagen di caretera habri tur caminda.

Di mes e pregunta: di unda tur e actividad, y tur esey pareu? Y tur hende ta canta den coro: “Ta tempo di eleccion”! Tur hende sa di biaha kico por spera e simannan benidero: caretera y rotonde cu ta habri consecutivamente cu e buya necesario; edificio cu ta inaugura, aunke nan no ta full cla ainda; prome piedra pa proyecto nobo cu mester trece e prosperidad necesario pa pueblo; un aumento inespera di sueldo minimo y mas cos asina. Manera di custumber tambe ta saca e posibel exploracion di crudo y gas for di kashi. Segun un plan minusiosamente elabora ta proyecta tur cos di tal manera cu e ultimo 3 simannan prome cu campaña por presenta tur dia un hazaña nobo. Exito ta sigura!

Naturalmente tin otro pregunta tambe: for di unda ta saca e placa pa paga tur e gastonan aki? A presupuesta y planea tur e cosnan aki? Tur esaki ta forma parti di campaña pa mustra cu gobierno ta traha di berdad? Pasobra si en berdad tin placa, pakico anto Ministro di Finansas (MinFin) a manda un carta pa tur director di departamento cu entrante 31 di Augustus ta para tur obligacion nobo riba tereno di Bienes y Servicio? Esey ta implica cu e ultimo 4 lunanan di aña ningun servicio (cu excepcion di Enseñansa) por haci compra pa por funciona debidamente. Esey ta nifica tambe cu no tin placa mas of cu ta gasta e ultimo placa disponibel na un manera alternativo, por ehempel den cuadro di eleccion. Y si esaki di berdad ta forma parti di e campaña electoral di e partido di gobierno, anto no ta asina anto cu en realidad e ta abusa di placa di pueblo pa impresiona e pueblo electoral? Y ki consecuencia tin si no a presupuesta e tipo di gastonan aki di antemano?

Di otro banda esaki ta nifica pa (un parti di) pueblo cu por fin ta yega un fin na gulimento di stof y e espera largo pa permiso of otro privilegio. Awor por ‘regla’ hopi. E unico malasuerte ta cu den e mesun carta di e MinFin ta para cu e mesun limitacionnan tambe ta conta pa nombracion di personal nobo. Sin duda ‘politica’ lo inventa solucion creativo p’esaki tambe den cuadro di eleccion. Ya caba a tuma un adelanto, nombrando hende den servicio di gobierno cu tabata traha a base di contract.

Pero…tin mas: di un momento pa otro hende ta descubri cu nan ta preocupa nan mes cu futuro di nan pais. Den esey no ta trata solamente di idealista, pero tambe di hende cu a ripara cu ‘politica’ ta ofrece mas cu un puesto laf y un entrada mediano den gobierno. Esey ta inclui persona cu por ta sigur di e votonan di nan coleganan cu lo ta contento pa weg nan cu nan voto pa motibo cu nan no ta funciona den nan departamento. Lubidando cu nan por causa mas daño den un funcion cu mas responsabilidad.

Di un momento pa otro, partido politico tambe ta refleha y papia mas tocante e problemanan di nos pais y posibel solucion. Pero tambe pafo di ‘politica’ ciudadano ta papia mas tocante politica. Pesey tambe tempo di eleccion ta un periodo hopi facinante. Ta lamentabel cu e circo aki ta tuma luga solamente un biaha cada 4 aña…