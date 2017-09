Armanan casero ta wordo hopi uza durante incidentenan den KIA

Dialuna tabata tin un incidente cu a tuma luga den Korrectie Instituut Aruba caminda cu dos preso tabata tin un pelea entre dos preso, cual un a wordo hinca. El a wordo transporta mesora pa hospital. Director di KIA, Sr. Rocco Tjon ta splica.

Con por ta posibel cu tin arma? Den prizon, e ta conoci no na KIA so, pero practicamente tur rond di mundo, cu armanan ta wordo traha cu tur artefacto practicamente. Nan ta traha e asina yama “armanan casero (zelfgemaakte steekwapen). Y un arma asina a wordo uza durante e pelea aki.

Sr. Tjon a splica cu e caso ta bou investigacion, y e no por bay den detaye. E no ta trata no solamente pa preveni, y nan tin afspraaknan traha bon cu Ministerio Publico, unda e victima lo mester un denuncia, pa e caso por wordo investiga door di recherche. Pa es motibo ey tambe no por bay mucho den detaye di e caso aki. Pero en general e armanan ta wordo traha di palo of plastic.

E armanan aki ta wordo traha mas tanto den e werkplaats, a pesar cu controlnan ta tuma luga regularmente, pa wak kico cada un di e prizoneronan aki ta haciendo. Sr. Tjon a sigui bisa cu pa garantisa siguridad bo tin aparatonan cu ta ‘in place’, en todo caso pa screen presonan ora nan pasa, na cierto checkpoints. Tin cierto procesonan pa purba en todo caso, pa tipo di cosnan aki, pasa lo menos posibel. Esaki ta un caso cu ta pasa despues di hopi tempo, e rebeldianan a mehora cu 80%.

Internamente ta purba pa mantene e situacion mas calmo posibel, ta purba tene na cuenta unda cierto detenidonan ta cera. Tin cierto regimenan, ta purba pa cierto detenidonan no topa cu otro. Ta cientificamente proba cu mas actividad bo organisa pa e detenido, mas tambe e ta bezig y menos chens nan tin pa haya pleito cu otro. Y e ultimo aña tras di lomba, KIA a aumenta e actividadnan, proyecto, cursonan bastante y esey tambe a conduci cu e tipo di accidentnan asina ta sosode.

Tin un klas aworaki di 20 colega nobo, conforme e sistema cu a diseña cu tin mas conexion riba tereno hudicial. Esey ta andando awo. Sigur cu si, tin mester di mas personal. Den nan plan di maneho, esey a wordo treci padilanti, unda cu tur aña mester bin un te dos klas pa asina tin mas personal, y asina organisa e actividadnan cu mester. Pa loke ta siguridad interno, semper mester keda al tanto di e tecnologia moderno, y esaki lo haci bo instituto mas safe posibel.

Pa ley tin e competencia cu ora KIA ta yen, pero esey ta mara na cierto condicionnan. Dus e preso mester a sinta un gran parti di su castigo caba, e mester tin bon comportacion. Pa ley esaki ta posibel. Aworaki tin renobacionnan andando na KIA pa amplia e cantidad di presonan. KIA actualmente no ta yen, dus tin luga pa mas preso, Sr. Rocco Tjon a finalisa bisando.