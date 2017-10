Arkeologonan lo a descubri e tumba di San Nicolas (Papa Noel)

ANKARA, Turkia- Esaki lo ta e hayasgo arkeologico mas grandi di tur tempo, pero berdad ta tambe, cu e ta un menasa di caba cu e ilusion di miyones di mucha rond mundo. Arkeologiconan Turco ta sigura cu Papa Noel ta morto y cu nan sa unda e ta dera.

Investigadonan a realisa un estudio sin precedente den e Iglesia di San Nicolas, ubica den e distrito di Demre, den e provincia di Antalya. E tempel a wordo construi den homenahe na e obispo cu a nace y biba den e region entre 270 y 352, cual a duna origen na e leyenda di Papa Noel (Santa Claus) pa e regalonan cu tabata duna na e muchanan pober.

Uzando un tecnlogia di radar cu ta permiti detecta structura bou di tera, arkeologonan a descubri cu bou di e misa tabata tin un otro dera, casi intacto. Eynan nan ta bin haya un graf cual lo por ta di e restonan mortal di San Nicolas.

“Nos tabata tin hopi bon resultado, pero e trabao mes ta cuminsa awo”, segun Cemil Karabayram, director di investigacion y monumentonan na Antalya, consulta pa Hurriyet. “Nos lo yega na e fondo y kisas eynan nos lo haya e curpa inmacula di San Nicolas”.

Te na e momentonan aki, hopi hende tabata pensa cu e restonan di santo lo wordo saca for di Demre pa marineronan y traslada despues pa Bari, Italia. Aki nan a lanta e Basilica di San Nicolas. E decision di sak’e 700 aña despues di su morto lo por ta relaciona cu e caida di e Imperio Bizantino den e region, na man di invasornan Musulman.

Sin embargo, arkeologonan Turco ta desmenti e version aki. Segun diferente documentonan cu a wordo haya den e zona, e restonan mortal cu a wordo hiba Italia perteneciente na un pastoor local cu a wordo confundi cu San Nicolas, pa e marineronan.

Pa confirma e hipotesis nobo aki, no ta keda nada otro pa spera e comienso di e trabaonan di excavacion, cu lo no ta facil, ya cu esaki mester wordo haci cu hopi cuidado pa preserva e structura. Despues lo sigui e etapa di analisis caminda cu lo haya sa e berdad.

Fuente: https://www.infobae.com