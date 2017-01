Aqua For Aid cu donacion na Fundacion Cas Marie

Diahuebs 12 di januari, Aqua for Aid (Aqua48) a otorga su di cinco donacion recauda cu awa bendi na restaurantnan participante. E donacion na balor di Awg. 4.000,- a bay pa Fundacion CasMarie. Representante di Aqua48, Manon Hekman hunto cu representantenan di WEB Aruba y restaurantnan participante a haci entrega di e donacion na coordinador di Cas Marie, señora Lisette Does. Aqua48 ta encera un iniciativa caminda consumidonan cu ta order awa den restaurant por scohe entre awa gratis y Aqua48 pa 1 florin cu refil gratis. E siguiente donacion ta bay pa Fundacion Horses Of Hope Aruba.

Un comision di asignacion, cu representantenan di WEB Aruba, CEDE Aruba y e restaurantnan participante, cada cuartal ta dicidi riba alocacion di e donacion di Aqua48. Entretanto e proyecto Aqua48 ta existi un aña y a demostra su balor di existencia. Den pasado a haci donacion na organisacionnan manera SABA, Kinderhuis Imeldahof, Fundacion Siñami Paso pa Paso Aruba y Donkey Sanctuary Aruba.

Awor ta toca turno na Fundacion CasMarie. Esaki ta e fundacion pa cuido di pashentnan cu un demencia. CasMarie ta brinda guia, sosten y of pasadia durante henter e proceso di demencia. E meta di CasMarie ta pa aporta na un manera positivo y profesional na calidad di bida di e persona cu demencia y nan famia. E fundacion lo uza e donacion pa material relaciona cu nan proyecto di bario pa guia personanan cu ta sufri di demencia den nan propio ambiente y bario.

Siguiente donacion pa Horses of Hope Aruba

E donacion di Aqua48 pa e siguiente cuartal ta destina pa e categoria ‘Mucha’ y lo bay pa Fundacion Horses of Hope Aruba. E fundacion aki ta ofrece actividad recreativo pa entre otro mucha cu un limitacion fisico of mental. E relahacion cu pa mayoria parti ta resulta di esaki ta duna resultado sorprendente. Pueblo en general por sostene e causa pa sostene Horses of Hope Aruba, bebiendo Aqua for Aid (Aqua48) den tur restaurant participante.

Riba e website Aqua48.com tin mas informacion tocante meta y proyectonan di Aqua48. Via e website organisacionnan caritativo por aplica pa un donacion. E donacionnan di Aqua48 ta posibel danki na sosten di diferente organisacion. WEB Aruba ta sostene e proyecto financieramente y promocionalmente. CEDE Aruba ta yuda cu e ehecucion practico di e peticionnan pa donacion.