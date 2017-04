April e giraf a duna luz dilanti di miyones di hende

HARPURSVILLE, New York – Despues di varios luna en espera, April, e giraf finalmente a duna luz den Animal Adventure Park di Harpursville di New York, dilanti di miyones di hende cu tabata sigui su embaraso en bibo.

E centro tabata retransmiti en directo e embaraso di e giraf di 15 aña atrabes di Youtube for di Februari. Miyones di espectador a conecta cu nan pa sigui e estado di April.

Un vocero di e dierentuin a anuncia mainta di diasabra cu April a drenta den parto y e ekipo di e dierentuin lo a asisti na e momento ey. Miyones di persona a mira en directo e nacimento di e criatura.

Awo e direntuin lo bay realisa un concurso pa pone nomber na e baby giraf.

