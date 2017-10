Appel di Oro 2017 Premio Nacional di Excelencia den Enseñansa

Departamento di Enseñansa ta presenta pa di tres aña consecutivo: Appel di Oro | Un Premio Nacional di Excelencia den Enseñansa.

Despues cu durante cuater aña consecutivo (2011- 2014) a organisa e proyecto Maestro di Aña – un premio di reconocemento pa e Maestro di Scol, na aña pasa 2015 a scoge pa amplia e proyecto pa duna econocemento na mas actor cu ta importante pa enseñansa. Consciente di e balor di e trabou den enseñansa y e reconocemento cu e merece, e proyecto a nace cu e meta pa duna atencion na e cosnan positivo cu ta sosode na scol y den klas, duna reconocemento pa

e trabou den enseñansa y ilustra y stimula enseñansa di calidad.

PARTICIPACION

Appel di Oro ta un premio cu ta rindi honor y reconocimento na tur esnan cu ta desplega excelencia den nan trabou diario den enseñansa. Participacion na Apel di Oro ta habri pa tur scol di Enseñansa Primario, Enseñansa Secundario, Enseñansa Special y Enseñansa Superior reglamenta na Aruba. Cu e Premio Nacional di Excelencia den Enseñansa

lo duna reconocemento den e categorianan di: Proyecto Escolar (Proyecto di Inovacion), Maestro, Dirigente (Cabesante, Director di Scol, Rector of Unit Manager) y Lifetime Achievement (Maestro, Dirigente, Director, Rector, Unit Manager, Actor di Sosten pensiona of cu ta bay baha cu pension).

Henter comunidad: alumno, studiante, mayor, coleganan maestro y/of dirigente di scol, ta bonbini pa nomina un persona of proyecto escolar pa Appel di Oro 2017. Pa haci esaki mester acudi na e website Enseñansa Aruba [ea.aw] , yena e formulario di nominacion caminda ta describi en corto y mas concreto posibel pakico e persona of proyecto merece un

Appel di Oro. E temporada di nominacion pa aña 2017 ta core te cu diabierna, dia 24di november 2017.

Director di Departamento di Enseñansa drs. Annemarie Proveyer – Groot ta invita tur esunnan cu tabatin un experiencia excepcional cu un proyecto of un miembro di e personal di nan scol of den pasado como studiante na un of otro scol, pa nomina e proyecto of persona aki pa e premio Appel di Oro. E proyecto Appel di Oro ta un oportunidad pa reconoce esnan cu ta destaca den enseñansa, esnan cu ta contribui na y representa excelencia den enseñansa, es decir, “Nos Heroenan di tur dia”. Pa cualkier pregunta relaciona cu e proyecto Appel di Oro por tuma contacto cu sra. Sharine Croes na telefon 528-3415 of via email [email protected]

Pa mas informacion por acudi na nos website [ea.aw] y busca Appel di Oro den e alphabet menu. Tambe por sigui desaroyonan relaciona cu Enseñansa na Aruba a traves di facebook page @educationaruba