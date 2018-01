Appel cider vinegar ta yuda sucu den sanger y tambe vet corporal

Binager di appel (appel cider vinegar) tabata wordo promociona como un “cura todo” pa hopi decada. Nos por a mira con e por haci tur cos for di para hik te haci e djentenan blanco, hasta combati caspa den cabey.

Si e ta of no capas pa haci tur esey, aki tin algun investigacion solido pa respalda e binager di sidra di appel como un elixir di salud, semper y cuando bo uze corectamente.

Un di e beneficionan prometedor: Parce e ta yuda regula sucu den sanger. Un estudio publica den Diabetes Care a observa hende homber y hende muhe cu diabetes tipo 2. E investigacionnan a haya cu ora e participantenan a tuma dos cuchara di binager di appel prome cu drumi cu un snack (un ons di keshi), cu nan a baha e nivel di sucu den sanger e siguiente mainta, compara ora cu nan a come e mesun snack hunto cu dos cuchara di awa, e mesun ora.

Un otro estudio publica den e mesun publicacion compara e efectonan di binager di appel riba adultonan saludabel, hendenan cu pre-diabetes, y hendenan cu diabetes tipo 2.

Participantenan di estudio den tres grupo tabata tin miho lectura di glucosa den sanger ora cu nan a come menos di un ons di binager cu un cuminda halto di carbohidrato (un pan cu manteca y juice di appelsina).

Hendenan cu pre-diabetes a mehora nan nivelnan di sucu den sanger cu binager cu casi mira, mientras cu hendenan cu diabetes ta corda nan concentracion di sucu den sanger cu 25%.

Algun investigador tambe ta sugeri cu binager di appel por yuda tambe cu bahamento di peso. Den un estudio publica den e Journal of Agriculture and Food Chemistry, ratonnan cu a wordo alimenta cu un dieet halto den vet hunto cu acido acetico – componente principal di binager – a desaroya te cu 10% menos vet corporal cu ratonnan controla. Investigaornan ta kere cu e hayasgonan aki ta sostene e nocion cu acido acetico ta boost up e genenan cu ta activa e enzimanan cu ta kibra vet y ta preveni aumento di peso.

Pa investiga e efecto aki den humano, cientificonan Hapones a conduci un prueba riba adultonan obeso cu peso corporal y midinan di cintura similar na 2009. Nan a dividi e participantenan den tres grupo.

Tur dia pa 12 siman, un grupo tabata bebe un bebida cu ta contene mita ons di binager di appel. Otro grupo tabata bebe un bebida cu un ons di binager di appel. Y e di tres grupo tabata tin un bebida cu no tabata tin binager mes.

Na final di e estudio, e hendenan cu a bebe un di e bebidanan cu binager tabata tin menos vet na barica, trigliceride mas abao y peso corporal y midi di cintura mas abao y BMI, compara cu e grupo cu no a tuma binager.

Mientras cu evidencia tras di e binager di appel ta mustra prometedor, tin algun cos cu tin cu tene na cuenta prome cu tum’e. Na prome luga, no ta recomendabel pa bebe binager puro. Shotsnan sin mescla ta conoci pa kita e enamel di e djente y daña e esofago (garganta) y tambe demasiado binager di appel por baha e nivelnan di potasio den e curpa.

Fuente: CNN

