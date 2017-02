Aplicacionnan pa Dia di San Valentin

Nos ta rondona di nan, celularnan di ultimo generacion, televisionnan den e di tres dimension, poco poco ta menos loke no ta liga na tecnologia pa e dia di awe. Incluso e fechanan di celebracion a converti den un atractivo hopi apeticibel pa personanan cu nan ta consumi dia pa dia riba rednan social. “San Valentin”, no ta e excepcion, tur fecha, desde “Noche Buena”, ta liga na tecnologia.

Dia 14 di Februari, ta existi hopi maneha di festeha “E dia di Amor y Amistad” y por haci’e desde e comodidad di un celular, solamente ta debe na accede na e tienda di Android y busca e aplicacion cu mas ta adecuado, na e momento sentimental cu bo por haya. Aki nos ta presenta un serie di aplicacion, pa e personanan cu ainda ta en busca di su pareha ideal y pa esnan cu tin nan pareha y a desea di purba algo nobo pa puba hunto.

*Couple. Un aplicacion diseña pa amor. Cu mas di un miyon di usuario, e red social aki ta wordo uza pa haya pareha. E app aki ta ideal pa comparti potret, combersacion, video calls pa sin comparti algun tipo di contacto solamente e usuario den e app aki. Ademas, e privacidad cu e ta ofrece, ta convirti’e den un atractivo pa e usuarionan di “Couple”. Por ultimo, su mayor atractivo ta e hecho di crea un timeline di e relacion, permitiendo recorda e cosnan cu nan a haci durante e dianan cu nan a pasa hunto.

*Love Calculator. E aplicacion aki ta permitibo discubri si tin afinidad entre un pareha. E calculo aki por wordo realisa mediante e modalidad simpel basa riba nomber of modalidad avansa, unda cu ta tuma na cuenta e afinidad di e nomber y di e signonan di cada persona.

*Frases de Amor. Frasenan pa esnan namor, pa conkista e persona ideal y declara amor cu nan ta sinti pa nan media naranja.

Tur esey por wordo haya den e aplicacion aki, disponibel pa e sistemanan operativo di Android y iOS.

*Badoo. Cu mas di 200 miyon di usuario rond mundo, e aplicacion aki ta pone mayor enfasis den e hecho di comparti gusto cu otro persona, permitiendo na e otro individuo sa si e persona di su interes ta bay na e mesun luganan, tin e mesun hobby of, inclusive, si ta cumpra den e mesun tienda. E informacion aki ta centralisa den un perfil cu ta mester yena prome cu cuminsa nabega en busca di un amor nobo.

*Happn. Esaki ta un aplicacion bastante particular. Algun biaha un hende a pasa door di un situacion cu ta gusta riba caya, den e stacion di Metro of den algun luga unda ta imposibel localisa su contacto. E App aki ta fungi como Coach di amor, haciendo cu e usuario no tin berguensa na e momento di aborda su futuro pareha.

*Kissing test. Un aplicacion diseña pa midi e intensidad di sunshi y balora e pasion cu ta debe of no aplica na esaki. Disponibel di manera gratuito den App Store.

*Hater. Cataloga como e Tinder “pa conoce personanan cu ta odia mesun cos cubo”, bo a yega na “Hater”, un aplicacion, cu maner su nomber ta indica, ta uni personanan di acuerdo cu e cosnan cu nan ta detesta of odia.

*Tinder. Un di e appnan mas exitoso di e momento bo ta haya Tinder. Aparte di e popularidad cu e tin, dos di e bentahanan grandi di Tinder ta cu e ta gratuito y ta hopi facil di uza.

Segun Gabriela Bolivar, usuario di e App aki, “ta permiti conoce personanan cu ta cerca dibo. Mi tabata tin varios cita, saliendo cu hende nobo, pero ainda mi no a haya mi alma gemela. Otro amiganan tabata tin miho suerte cumi, pero mi no ta perde speransa.”

Fuente: El Universal