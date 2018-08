Aplicacion telefonico di calificacion pa mehora servicio medico na Aruba

Pashentnan y dokternan lo benficia di esaki

Dentro di algun siman Aruba en general lo por cuminsa haci uzo di un aplicacion telefonico di cualificacion di dokternan di cas (Rating App), cu e idea su tras pa mehora e calidad di servicio medico na Aruba. Cu e informacion/data colecta, lo por haci analisis y yuda dokternan identifica problema, cual na su turno ta percura pa solucion.

E aplicacion ta actualmente pasando door di diferente test pa asina evita posibel erornan. E lo ta obtenibel tanto pa esnan cu ta uza Android como tambe IOS. Unabes cu tur cos ta cla, pueblo lo ricibi tur informacion con pa download y haci uzo di e aplicacion. Lo cuminsa prome pa pone dokternan di cas y despues lo sigui extende cu specialista, terapista, laboratorio, hospital y tur otro proveedor di servicio medico.

Siguridad di informacion y identidad di e pashent lo wordo garantisa y cuida na tur momento. Otro pashentnan lo por wak calificacion (rating) y comentario di otro usuarionan pero no por wak ken e persona ta. Alabes, pa evita cu dokternan (of otro proveedor medico) ricibi un calificacion inhusto, cada usuario lo por uza e aplicacion solamente cu nan number di AZV y un codigo di identificacion (password) cu lo wordo duna door di AZV. Unabes cu drenta e aplicacion, e usuario automaticamente ta haya asigna e dokter na unda e ta registra na dje.

Calificacion

E calificacion no ta solamente riba e medico mes, sino e servicio den su totalidad. E criterionan cu lo wordo uza (pero no ta limita na ) ta como lo siguiente:

– Area di recepcion

– Recepcionista

– Facilidad (edificio)

– Servicio duna pa e dokter

– Tempo di espera na e dokter

– Tempo di espera pa haya un afspraak

Door di haci uzo di e diferente criterionan aki, por identifica unda tin posibel problemanan cerca un dokter. E por ta asina cu e dokter ta wordo bon califica pa e servicio cu e ta brinda, pero tin keho riba tempo di espera pa haya un afspraak. Cu e informacion aki, AZV por sinta conhuntamente cu e dokter pa wak con pa soluciona e problema y asina garantisa un servicio optimal na e pashent.

E uzo di un aplicacion asina aki no ta djis pa keho, sino pa brinda oportunidad pa mehora loke no ta bayendo bon. Un plataforma unda e informacion ta continuamente ‘al dia’ (up to date) y cu ta baha costonan exsivo pa colecta informacion. Di e forma aki ta baha gasto pa AZV, cual nifica menos gasto pa pueblo. Di e forma aki Ministerio di Salud ta sigui cu e plan di Gobierno pa baha gasto, duna poder bek na pueblo, pone e ser humano central y demostra cu pasonan chikito bo por haci diferencianan grandi.

