Apesar di tur cos e hende muhe semper lo mester keda lucha y bay dilanti

Cada aña celebracion di dia di hende muhe lo wordo celebra rond di mundo y na Aruba tambe caminda riba esaki Sandra Brown, directora di e organisacion CEDEHM a extende palabranan di felicitacion y a ratifica tambe nan apoyo pa cu causa di hende muhe.

Riba Dia Internacional di Hende Muhe awor dia 8 di Maart CEDEHM lo ta desea pa tur muhe na Aruba celebra riba nan dia unda cu como nucleo den famia hende muhe ta merece e valioso reconocimento aki como ser femenino.

Aunke cu lo por ta pasando algun situacion dificil, hende muhe semper lo mester keda lucha y bay dilanti y keto bay lo tin instituto manera CEDEHM cu ta para tras di e muhenan di Aruba, for di e jongnan te na e hende muhe grandi, unda Sra. Sandra Brown su directora a splica cu nan lo tin e porta habri pa nan y lo por sinta scucha kico ta nan problema cu por ta pasando aden pa haya un solucion pa logra supera tur esaki.

Mester puntualiza tambe cu ainda lo tin maltrato di e hende muhe rond mundo y unda cu aruba no lo scapa de esaki y en berdad ta lamentabel, siendo cu tin casonan di abuso di hende muhe hopi jong ainda, y referiendo cu esaki directora di CEDEHM a splica cu mester concretisa un ley pa cu esaki .

Lo mester señala cu claridad cual lo ta e instancia concerni cu ta bay duna ayudo na e hende muhe, por ehempel den caso di violencia domestico y un hende lo mester wordo saca di e cas e ora mester sa ken lo por tuma e decision aki di ken lo perde su derecho y lo mester bay di e cas.

Pa loke ta trata derecho di hende muhe tambe lo mester tuma na cuenta cu e ley lo mester ta husto y sra. Sandra Brown directora di CEDEHM a bin cu e punto aki caminda tin cu percura pa ni un hende lo por trapa riba e derecho di e otro unda cu derecho di hende homber tambe ta conta den sentido aki.

Hende muhe cu 15 y 16 aña lo ta den problema familiar caba unda por wak mamanan hopi jong of cu un pareha cu ta duna maltrato constante fisico como tambe psicologico y pa cu esaki Sra Brown ken tabata e di prome trahado social den fundacion di hende muhe, unda nan lo bin cu e desaroyo di un programa di scool team daten fillen pa bay na scolnan papia cu e studiante y hobennan.

Si pa mala suerte un hoben lo a experiencia algun caso di violencia domestico den e hogar, esaki no mester ta un indicador obligatorio cu e hoben lo mester lanta cu e mesun conducta y CEDEHM kier pa transmiti e mensahe aki, pa no drenta den relacionnan cu lo por a mustra perhudicial for di e cuminsamento.

Si como hoben un hende lo ta cuminsando den un relacion unda e pareha lo tin cierto actitud violento manera un pusha of tira un mala palabra , e ora esey lo mester ta un señal pa ripara cu e no ta bay yendo den bon direccion , unda cu mester concientisa y bati alarma riba esaki na algun caminda esaki a wordo agrega pa Sra. Sandra Brown directora di e organisacion CEDEHM pa ayudo di hende muhe na Aruba.

Finalmente a ser menciona cu mester bin cu un campaña nacional unda cu enter Aruba lo crea conciencia riba e tema aki, y hende muhe lo tin e oportunidad bati bell ora cosnan ta bay yendo malo y nda cu e aña aki 2018 SEDEHN lo keda concentra riba hende muhe cu ta dificultad y lo kier bay dilanti pa yudanan y duna e empuhe cu lo tin mester

