Apertura di sesion informativo riba servicio financiero pa comerciantenan local

Diahuebs pasa Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura a duna acto di apertura na un sesion informativo riba servicionan y programanan financiero aplicabel pa empresanan na Aruba cu ta interesa y kier exporta nan producto of servicio for di Aruba. For di Hulanda tabata presente un delegacion di Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).



Na promer luga e mandatario a gradici Ministerio di Relacionnan Exterior di Reino y Rijksdienst voor Ondernemend Nederland p’e cooperacion den Reino pa asina promove y crea mas oportunidad pa desaroyo economico. Minister Ruiz-Maduro di su banda a trece dilanti e pasonan cu Gobierno di Aruba ta tumando pa contribui na mehoracion di nos economia local y participacion di e mundo empresarial na nos pais.



E servicionan y programanan financiero di RVO ta ofrece ta amplio y por guia e empresario local for di comienso dunando tur informacion y asina e empresario ta prepara pa e reto su dilanti pa sondea e posibilidadnan pa exporta su producto y/o servicio pafo di reino.



Exprodesk como parti di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria di Aruba a organisa e exitoso evento aki cu a tuma luga na Aruba Surfside Marina a conta cu un interes grandi di empresarionan di Aruba. Durante e sesion informarivo e participantenan por a tuma nota e programanan financiero hulandes cu awo empresarionan local tin e posibilidad di aplica y tur ademas oportunidad cu e programanan di exportacion ta ofrece.



Exprodesk ta un ‘Export Promotion Desk’ cu tin como meta pa contribui na un desaroyo economico sostenibel na Aruba hibando un maneho di capacitacion empresarionan estableci na Aruba. Door di organisa consulta, training y workshop Expro Desk ta ofrece sosten y guia na empresanan cu kier habri hala y exporta nan producto y/o servicio pafo di Reino Hulandes. Esaki ta un oportunidad pa emprearionan local bay e “extra mile” y progresa y contribui na mas desaroyo economico di nos pais Aruba.

