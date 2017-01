APA a lease tugboat for di Republica Dominicana

Ya ta pa basta tempo caba cu Aruba Ports Authority (APA) N.V. tabata en busca di un tugboat pa cual a logra lease uno na Republica Dominicana. Sr. Jossy Figaroa den su calidad di Directeur di APA ta splica mas di esaki.

E intencion tabata pa lease un boto for di ISKES. A bin resulta cu gran parti di nos tripulacion no tabatin e documentonan necesario pa por maneha e tipo di tugboat cu nan tabata di bay lease. Gerencia di APA na e momento ey mester a scoge entre manda un parti di e tripulacion cas y busca nobo of busca un boto cu si ta cuadra cu e capacidad di e tripulacion APA a dicidi cu lo haci tur lo posibel pa mantene e personal leal aki den servicio y haci lo maximo pa busca un otro tipo di boto, cumpliendo cu e exigencianan pa drenta e barconan na Barcadera y na Playa. Pesey a bay over na lease un otro tugboat, uno cual si e personal di APA por maneha. Y esey a wordo treci e siman aki, despues cu e personal di APA a sali dialuna anochi, pa asina bay busca e tugboat en cuestion.

E tugboat cu a lease ya caba ta na Aruba y a bay den servicio e siman aki. APA den pasado despues cu e tugboat “Andicuri” a bin bek for di Dry docking a tuma e decision cu mirando e edad di e boto aki cu no ta responsabel mas pa mand’e un biaha mas pa haci un mantencion grandi y cu ora cu e momento yega cu e mester bay dry-dock atrobe cu lo saca e for di servicio.

E contracto di lease a drenta na vigor, entrante dia 2 di Januari. E dia ey el a sali for di Republica Dominicana y dia 4 di januari den oranan di atardi el a yega Aruba. A haci tur tramite pa e boto por a drenta den servicio dia 6 di januari caba den oranan di atardi. E seis lunanan tras di lomba tabata hopi dificil, segun Figaroa a splica, pasobra no tabatin e entrada for di e servicio aki cu tabata brinda na barconan.

Pero hopi importante ta cu na e momento aki tur e personal cu ta traha cu tugboatnan tin tur nan papelnan na ordo, manera ta e exigencia mundial entrante prome di januari 2017. E lease ta importante, ta duna APA oportunidad pa evalua con e ta bay traha, y si e leasing ta resulta bon. Y tin 2 aña pa evalua e situacion financiero di APA, esta si ta bay prolonga e contracto di lease of ta cumpra su propio tugboat nobo.