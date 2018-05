APA kier negocia un solo CAO pa tur su trahadonan

Gerencia di APA a sinta cu sindicato TOPA cu recientemente a gana e referendum pa e departamento nautico. Tambe tin STA cu ta representa trahadonan di otro departamentonan di APA. Sr. Humphrey Tromp, director financiero di APA ta amplia.

Riba esaki a puntualisa cu kier purba pa negocia CAO cu un solo sindicato so, pasobra si ta wak e structura di entradanan di APA no ta asina cu cada departamento ta genera nan propio entradanan, unda cu por regla algo specifico pa un solo departamento.

APA ta un compania relativamente chikito cu menos di 100 trahado y si ta ripara e forma con e ta structura cada departamento mester di e otro. Ariba esaki, Sr. Tromp ta splica cu si mester regla algo ta haci pa tur e trahado pa igual.

Cu e mensahe aki a sinta cu ambos sindicato, ya cu te ainda cu e sindicato cu tabata representa tur e trahadonan tabata STA. Na Januari tabata tin un referendum unda cu TOPA a bay pa haya representacion di e compania completo, cu no a resulta. E ora el a pidi pa representa departamento nautico so, cual a wordo honra door di mediador. APA no ta na contra niun sindicato, pero lo kier regla un solo CAO y ta p’esey APA a cuminsa un caso contra mediador pa para e referendum. Pero hues no a honra esey cu e resultado ya conoci, y APA ta sinta cu nan na mesa, ya cu ta nan obligacion. Gerencia a sinta na mesa cu ambos sindicato, y yega na un CAO nobo. Esun actual ta vence na fin di Juli 2018.

APA no sinti cu STA tin mucho “gana” di sinta cu gerencia di APA, mientras cu di parti di TOPA si a haya mas flexibilidad y naturalmente si ta tocante departamento nautico kier sinta apart. Pero esaki un situacion unda cu si un beneficio ta tuma mas di e bolo e otro beneficio ta bira menos. E ta hopi simpel, segun Sr. Tromp.

Ta asina cu gerencia a mustra na ambos sindicato e cifranan y kico ta e resultado te awor. E dos pilarnan actualmente mas importante di APA actualmente ta e parti di Barcadera cu ta draai dos aña caba y e cruceronan cu tambe tin su stabilidad. Riba e parti di blank cloth, awor ta cuminsa cun’e y ta keda bezig cu port sitting, ta bezig na Barcadera pero eseynan no tin nada concreto ainda.

A base di locual cu tin awor akinan, den e proyeccion cu tin anto den cuadro di esey tin cu wak kico extra por wordo duna, pero e compania mester keda stabiel pa e proximo añanan. Tambe mester keda realistico y wak e beneficionan, tin cu wak e mercado y tambe e funcion cue trahado ta haciendo y haci un comparacion. Sii ta comprara e beneficionan di APA, e ta na un nivel hopi halto anto riba esaki na dado momento nan mester ta realistico y exigi den e cuadro di nan funcion y no por bay fuera di e mercado. Esey ta lo corecto.

Pero den todo caso gerencia tabata hopi habri cu tur dos sindicato y nan a mustra comprension. Awo gerencia ta en espera di cada un nan proposicion, y di eynan lo sigui. Pero si a pidi pa mantene e topico ora di papia cu prensa, ariba mesa. Ta keda traha cu e speransa cu prome cu fin di Juli por yega na un CAO cu ta conta pa departamento nautico pero pa tur e trahadonan tambe.

Pa ultimo gerencia a sinti den e reunion cu por tin algun tipo di disgusto cu lo por wordo soluciona y yega na otro siendo cu APA tin hopi beneficionan y bon salario. Segun Sr. Tromp, e no ta kere cu ta cuenta di placa sino cu kisas por bin cu un miho comunicacion y mester regla esey riba un otro nivel pa por logra e CAO nobo.

