Anti – socialnan ta comete kiebro na Colegio Arubano, seccion Ciclo Basico

Den fin di siman drentando den siman Colegio Arubano ta bira victima dos biaha den un solo dia pa cual den entrevista cu e directora Sra. Anoushka Bailey ta splica di e kiebronan haci na e school.



Segun Sra. Bailey, esaki ta di dos biaha cu nan ta purba na drenta den e lokaalnan. Biaha pasa nan a purba di bay cu un beamer. Diadomingo ultimo, pa banda di 10 or di anochi, security di e scol a notifica direktie di loke a pasa. Tambe polis y compania di siguridad a wordo poni na altura pa asina bin haci un investigacion pa wak kico tur nan a bay cun’e.

Pa 4 or di marduga, un biaha mas e anti socialnan lo a bini bek. Un biaha mas, polis ta presenta na e scol. Pa 5 or di mainta, directora Sra. Bailey ta wordo notifica door di e doño di cantina, di loke a pasa.



E anti- socialnan a kibra e porta, y tambe a kibra e papelnan y tambe e mapnan. Segun Sra. Bailey, den oficina nan no ta tene placa y kisas door di esaki e ladronnan a dicidi di reboltea e oficina. Den menos di 1 dia, ladronnan a purba di horta dos biaha na Colegio, afdeling Ciclo Basico. Esaki ta un situacion basta fastioso, ya cu ta bruha full un schedule di scol. Un punto sigur na fabor di e scol, ta cu e CP- nan a caba diabierna prome. E biaha aki polis y recherchenan a bini, pa asina tuma fingerprint pa investiga si e anti socialnan por ta den archivo di polis.



Directora di Colegio ta haya jammer cu ladronnan ta pensa cu na scol nan por haya algo di balor pa nan horta y bay cun’e. En bes ta cana bay dilanti, ta bay cu stap atras ora cu nan ta drenta y horta den bo luga. Malhechornan no sa ki daño nan ta haci, ya cu nan ta bruha full un dia di scol. Na un scol, no ta solamente di un persona bo ta causa daño, pero den caso di Colegio Arubano, ta casi 500 alumno nan tin y ta full un dia di scol bo ta bruha.



E biaha aki, ta den un local, mescos cu a pasa 3 siman pasa, net prome cu Aña Nobo. Biaha pasa nan a logra organisa tur cos bek net prome cu scol a habri. Pero e biaha aki e caso no ta asina y por lo tanto mester a pone alumnonan perde un dia di scol p’asina por a ruim op tur cos y di e manera aki, e alumnonan aki no sinti e efectonan negativo di e sucedido.