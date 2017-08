Anselmo Pontilius: “Un CAO tin su hurisprudencia cun’e”

E referendum ta tuma luga di acuerdo cu ley y fecha a keda establece cu e dunado di trabao y e ora y dia hunto cu sindicato. Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno ta amplia.

Sindicato UEA a informa mediador di gobierno mediante un carta cu nan no ta wka motibo pa participa, ya cu nan tin un CAO caba. Den e caso aki e referendum ta tuma luga y si e sindicato haya representacion y lo tin derecho di representa un grupo grandi na Elmar.

Sindicato UEA a bisa di lo no participa, ya cu nan tin un CAO caba. E referendum no ta obliga niun hende pa participa. Ta decision di cada organisacion si nan ta participa of no. Mediador di gobierno no por obliga niun sindicato pa participa. Unabes cu a publica e periodo di 14 dia, bo tin cu duna oportunidad na tur di nan pa informa si nan kier participa of no.

Semper e sindicato, den e caso aki si STA haya mayoria semper e lo por bay mesa y bisa gerencia cu e no ta di acuerdo cu e CAO. E dunado di trabao no ta obliga di negocia un contrato colectivo nobo. E ley ariba contrato colectivo ta mara e partidonan y den e caso aki ta aplicabel pa tur e trahadonan. Por tin puntonan cu si t contra ley, tanto un dunado di trabao y e sindicato por pidi hues pa su interpretacion ariba un articulo specifico di e contrato colectivo.

Mediador no por bisa e partidonan kico pa haci. Cada sindicato cu haya un cantidad di trahadonan cu ta bira miembro of acerca pa bira miembro, nan ta solicita pa e referendum. Internamente ta keda na cada partido ki paso nan ta tuma.

Cualkier organisacion tin e libertad di cana bin pidi su referendum y su reconocimento. E sindicato por manda un carta cerca e dunado di trabao, cu su pruebanan y pidi pa reconocimento. Nan a opta pa cana e caminda legal.

Mediador di gobierno ta papia cu e partidonan wak si por yega na un acuerdo sin cu mester bay e caminda largo di referendum.

Pa loke ta e CAO, e tin su jurisprudentie cun’e, un partido so no por cambi’e. Si tin textonan contra ley, ley mes ta bisa cu bo tin cu cambi’e. Un Contrato colectivo ta contene derechonan di trabao. Pa cambi’e mester di dos partido pa haci esaki, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.