Anselmo Pontilius: Tabata tin menos referendum y CAO den 2016

Durante un entrevista cu mediador di Gobierno, Anselmo Pontilius, el a conta con 2016 a bay y con e ta wak 2017 pa loke ta referedum y e CAOnan cu lo bay bin.

Den 2016, si tuma prome e cantidad di referendumnan, si mira e lista cu nan tin, e ta un lista preliminar, pero tin menos referendum cu 2015.

2015 a yega casi 15 referendum total entre FTA y STA. Ta esnan cu mas a pidi, door cu nan ta representa e trahadonan mas tanto den sector priva.

Den 2016, cu a caba di cera a haya 6 pa 7 referendum. Si puntra dicon, den e caso aki cada aña si mira bon, no ta tur aña ta mesun cos. Tin momento tin grupo di trahado cu ta dicidi cu nan ta organisa nan mes formalmente via referendum. Den e caso di 2015 tabata tin henter e discusion cu 2016 cu ta hiba referendum pa departamentonan cu finalmente hues mester a tuma sentencia riba esakinan y a cu tabata tin doño di trabao cu esaki no tabata posibel y hues a mustra cu si por.

Den referendum e parti ey a mira menos referendum den 2016 compara cu 2015. Si puntra con e lo ta den 2017, ta dificil pa bisa cu a depende di cada grupo di trahado con y ki tempo nan ta organisa nan mes y afilia na un sindicato y no necesariamente tin un referendum, pasobra por haya aunke masha poco, cu e duna di trabao ta yega na un areglo interno y no mester di un referendum.

Ta nota si, si esey ta e caso. Den parti di mediacion y conflictonan laboral, no tabata tin asina tanto welga y conflicto laboral den e sentido cu tabata tin trahado na cantidad pafo den e caso akinan.

A haya bastante mediacion, tanto pa CAOnan den empresanan estatal, NVnan di Gobierno y nan sigur pa menciona algun e aña aki, tabata cu AAA na mesa hunto cu STA. Tabata cu ANSA y STA, cual tabata na prome contracto colectivo.

Tambe tabata tin ATA y tambe logico tabata tin WEB y SIWA na mesa, cu ta e NV di Gobierno. Un cantidad di NV importante. Na e mesun momento a sinta cu UEA/Elmar na mesa, pa loke ta nan contracto colectivo.

Despues di 2016 e gran parti di NVnan a firma nan CAO pa 2017 no lo bay haya tin ningun diferencia pa esaki segun Pontilius.

E NVnan aki tin un contracto colectivo pa un termino largo di tres pa cuater aña. Pa 2017, mayoria di e NVnan di Gobierno, riba e parti ey no lo tin un discusion. Por haya cu intermediacion di un articulo, pero ta asina cu e contractonan colectivo den NVnan di Gobierno, ta firma caba.

Por haya si den empresanan den sector Horeca, den Comercio. Loke ta interesante, con e trahadonan riba tereno di refineria con nan ta bay reorganisa nan mes. Si nan ta bay haci’e si of no. Esey ta pa mira ainda. Mas den aña por mira cu e cantidad di trahadonan, por forma parti den un of otro contratista dentro di e refineria. Ta dificil pa predici e cantidad di mediacion cu nan lo ta aden.

Ta recomenda sindicato y dunadonan di trabao pa nan mes ta na mesa, pasobra finalmente nan ta partidonan na mesa. Si lo ta disponibel pa yuda unda cu por, pero hopi importante ta pa haya sa. Ta haciendo un resumen di e cantidad di contractonan colectivo cu a wordo negosha y a wordo firma den 2016 y cuanto contracto colectivo por ehempel un sindicato STA, SEPPA, FTA, cu ta esnan cu lo mester negosha, cu tin mas contracto colectivo, cuanto nan lo a negosha durante 2017. E cifranan no tin’e totalisa ainda. Ta pendiente pa haya esakinan pasobra tin contractonan colectivo cu a cuminsa negosha den 2016, pero nan no a keda cla y nan lo sigui den 2017.

Pontilius a sigui splica cu esakinan sigur ta dolor di cabes pa nan pasobra ta nan trabao. Tin un tendencia cu ta yega hopi lihe cerca mediador di Gobierno cual ta nan derecho, pero ta di opinion cu e partidonan lo por dedica mas tempo riba e parti di negociacion den sentido cu consulta riba e puntonan di mas fuerte prome.

Tin un tendencia pa laga eseynan te na ultimo di cual e partidonan no ta keda cu espacio. Ta recomenda e partidonan pa percura pa e puntonan mas dificil atende cu nan mesora na cuminsamento na comienso di un contracto colectivo. E institucion tey pa duna su aporte y a haci esey tambe den 2017 un biaha mas.

E pensamento tambe ta cu tanto e dunado di trabao como e dirigentenan sindical, lo tin espacio pa traha mas cerca cu otro ora cu informacion tambe di empresa ta hopi mas cla pa trahadonan y sindicato.