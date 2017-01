Anselmo Pontilius: Den 2016 por a mira basta diferencia entre sindicatonan

Den 2016 a wak cu tin basta diferencia entre sindicatonan mes pa cual a puntra mediador, Anselmo pontilius kico a pasa, mirando cu tabata tin sindicatonan cu a hasta kita miembro di otro.

Division ningun caminda e ta bon. Tin e libertad di scoge si. Tin cu reconoce cu e trahado tin e libertad di scoge. Loke e sindicatonan tin cu haci ta pa tin mas transparencia. Ta un obligacion legal, moral, den cual cu ta hunga un rol importante. Mas cu tur cos tambe ta cu ta hopi abierto y no priminti cosnan cu bo sa cu for di delanta bo no por cumpli cu nan den e realidad di empresa.

Esey no ta yuda e trahadonan pasobra e ta crea decepcion bao di e trahadonan. E parti ey tin un rol. Hopi biaha ta tuma luga tambe pa motibo cu no tin suficiente informacion y formacion. Ta spera un biaha mas cu por purba of haci un intento, di purba ranca sali cu programanan informativo y educativo, tanto pa e dunadonan di trabao como pa e directivanan di sindicato y percura pa tin un forma hopi cla pa atende cu esakinan.

Segun Pontilius hopi biaha e trahado mes no tin e informacion total di loke e empresa ta come y bebe y esey ta hunga un rol den e parti financiero. Hopi empresa te ainda no ta cla pa duna e trahado of nan no ta dispuesto pa duna e trahado informacion periodicamente con e situacion di e empresa ta. Esey por laga espacio pa e trahado compronde cu por haya mas di loke a wordo ofreci.

Den e realidad aki y den un isla chikito, ta importante pa cada empresa prepara como parti di nan informacion interno, con e negoshi ta draai. Con e situacion ta. Con competencia ta afectando e operacion. Di cada florin cu drenta, cuanto pa e gastonan personal. Cuanto ta e gastonan di utilidad, cuanto ta e gastonan di mantenimento. E partinan aki no ta hunga un rol grandi den empresa. Hpi empresa ta concidera e informacion aki como un secreto. Hopi empresa ta interpreta cu no ta asunto di e trahado y di dos nan tin temor pa comparti informacion pasobra tin miedo pasobra ora e sali bay pafo, e informacion ta sali distorciona, segun Pontilius.