Anselmo Pontilius: “Aña 2017 tabata e aña cu mas referendum a tuma luga”

Aña 2017 tabata e aña cu mas referendum compara cu e aña anterior. Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno, ta amplia mas ariba esaki.

Tabata tin un total di 15 referendum, compara p.e. cu 6 of 7 di 2016. Esaki kiermen tambe cu e trabao ta hopi mas. Den e parti di mediacion tambe a dedica bastante horanan ariba peticion tanto di dunado di trabao y varios sindicato ariba mediacion. Varios di nan a logra yuda resolve. Pa 2018 no por pronostica, ya cu ta depende di e cantidad di contractonan colectivo cu ta wordo negocia y ta purba na evita conflictonan. Pero aworaki no tin niun indicacion cu esaki ta e caso. Un cantidad di contractonan colectivo a wordo negocia na 2016 y 2017, y ta di spera cu nan no tin conflicto.

Pero na Januari tin 3 referendum caba, cu ta na CHS, APA y Post NV. Mediador di gobierno ya caba tin fecha pa tur tres y ta percura awo pa e dunado di trabao, y e respectivo sindicatonan haya e lista di hora, dia, etc.

Mas aleu Sr. Pontilius a sigui splica cu APA NV, sindicato TOPA a pidi referendum, den caso di CHS, sindicato FTA a pidi referendum y na POST NV ta sindicato STA a pidi referendum. Logico lo mester warda a proceso tuma luga si nan ta haya e mayoria, pero nan ta splica e dunado di trabao e informacion over di e proceso legal na momento cu e peticion drenta y e referendum tuma luga.