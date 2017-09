Anochi tur caya principal rond mundo tin su retonan

Tur caya principal rond mundo ta confronta su retonan. Minister Richard Arends a splica cu esaki ta un transicion di un economia, un comercio convencional. Un comercio y un economia di experiencia. Loke Gobierno por haci ta flexibilisa oranan di habri negoshi, haci mas actividad den caya grandi. Facilita HORECA, facilita restaurantnan den caya grandi. WIFI den caya grandi tambe ta contribui na e experiencia cu tin. Como Gobierno, hunto cu sector priva ta kibra cabes pa wak con ta aumenta e fluho di hende y eynan e ta cuminsa. Despues di e fluho di hende, lo tin automaticamente mas actividad economico. Ta biba den un era caminda cu online shopping ta un factor. E ta algo cu no por cambia. E ta algo cu no por prohibi. Gobierno di Aruba tambe a inverti den caya grandi. Tambe kier mira un caya grandi floreciente. Hunto cu sector priva ta sinta y wak unda Gobierno por facilita pa haci’e hopi mas atractivo pa por tin fluho di hende atrobe y tambe por haci compras den caya grandi of disfruta, experencia kico ta caya grandi.

Ta keda innova. Segun Arends, esaki atrobe ta un ehempel. E app cu lo bin dentro di poco tambe ta un ehempel y asina lo sigui aumenta e posibilidadnan y facilita pa tin un economia di experiencia atrobe den caya grandi. E Hackathon tabata un exito unda cu por a mira innovacion. Por mira empresanan local cu tin 80 aña, 100 aña, 150 aña. Clave di nan exito ta innovacion. Esey tambe e innovacion cu a bin cun’e den caya grandi cu por tabata tin 5, 6 of 7 grupo pa bin think outside of the box, con pa aumenta fluho di hende, con pa aumenta benta. E resultado di e Hackathon tabata hopi exitoso. Esey den partnership cu Camara di Comercio y SETAR cu a contribui na esaki.