Anochi di informacion pa di studiantenan di e promer aña di e programanan FS y IE na Unidad Hospitalidad y Turismo di Colegio EPI

Gerencia di EPI unidad Hospitalidad y Turismo ta convoca un anochi pa mayornan ariba Diaranzon dia 7 di Maart, 2018.

Na razon cu e resultadonan academico di e Fall Semester 2017 ta conoci, y recientemente publica, nos kier brinda e siguiente oportunidad na tur mayor y/of representante di nos studiantenan. Nos ta invita Bo(so) pa bin dialoga cu e mentor over di e resultadonan di e prome aña, di nos programanan Further Studies (FS) y Immediate Employment (IE). E anochi ta organisa como lo siguiente:

Diaranzon –7 di maart 2018: 1st year FS & IE Programs (FS 3-1 & IE3-1)

• 5:30 – 6:00 p.m. – Yegada y Bon Bini na Epilicious Restaurant

• 6:00 – 8:00 p.m. – Sesion cu Mentor

o Klaslokaal RT01 – FS 3-1 A

o Klaslokaal RT02 – FS 3-1 B

o Klaslokaal RT03 – FS 3-1 C

o Klaslokaal RT04 – FS 3-1 D

o Oficina BM – FS 3-1 E

o Klaslokaal HT01 – IE 3-1 A & IE 3-1 B

Presencia di mayornan y/of voogd, y tambe di nos studiantenan ta altamente aprecia.

Si por tin cualkier pregunta no duda den tuma contacto cu e unit directamente na 5258781

