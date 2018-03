Andrew S. Hoo nombra como Korpchef suplente di Cuerpo Policial

Diahuebs durante un conferencia di prensa minister di husticia, mr. Andin Bikker, despues di basta luna trahando pa trece un solucion pa Cuerpo Policial haya un maneho nobo a dicidi cu ta nombra Sr. Andrew Hoo como e Korpchef suplente.

Sigur pa Cuerpo Policial, Sr. Hoo no ta un persona desconoci y tampoco den nos comunidad.

Sr. Hoo tin un trayectoria largo den husticia. El a cuminsa den Cuerpo Policial Aruba na aña 2001, pues e tin un diploma MBO politieopleiding niv. 4, Politie Academie te Appeldoorn, Bachelor Of Science Hotel Administration, Associate of Science Hotel Management y Executive Master of Tactical Policing, major in General Leadership. Sr. Hoo ta un persona profesional y dedica na su trabou.

